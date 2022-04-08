«Причудливый» апрель: Рекордное тепло в Москве сменится дождями

Погода в Москве в грядущие выходные не будет значительно отличаться от климатической нормы для этого периода апреля, возможны дожди, однако из-за атмосферного фронта ситуация может быстро поменяться уже в понедельник, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 8 апреля ожидается погода, характерная для мая.

«Дело в том, что сегодня под вечер, где-то в 21-23 часа подойдет атмосферный фронт с запада, он даст небольшие дожди, после этого температура уже не будет такой высокой. Она будет обычной, составит 10-12 градусов, что тоже очень неплохо для этих дней апреля, но это все-таки не сегодняшние 16 градусов, на 4-6 градусов пониже, и ветер сменится с южного на юго-западный. Сейчас вообще ситуация складывается причудливая. В понедельник мы можем попасть в зону атмосферного фронта, с запада которого температура градусов на 10 ниже, чем с восточного. Например, Нижний Новгород будет давать 15-16 градусов, а Тверь - 4-5 градусов тепла. А Москва в понедельник попадает в зону этого атмосферного фронта, поэтому у нас осадки довольно приличные, это в основном дождь и облачность. А если дождь целый день, то это и не очень высокие температуры, порядка 6-8 градусов. Но вероятность осуществления такого варианта не стопроцентная, потому что дальше пойдет попятное движение этого фронта, он начнет двигаться с востока на запад, и поэтому в Москве уже во вторник и в среду может распогодиться, и температура опять подпрыгнет выше 15 градусов. Дальше среды заглядывать пока не хочется, даже и первая половина следующей недели под вопросом», - отметил Шувалов.

Специалист напомнил, что для высадки растений в открытый грунт еще однозначно не пришло время.

«Ночных заморозков до 15-16 апреля точно не будет. А по климату самые последние заморозки в Москве могут быть и в начале июня. Что касается рассады, то еще рано, земля еще весьма и весьма холодная, не прогрелась до тех значений, которые подходят для того, чтобы в открытый грунт что-то сажать. Вот-вот сошел снег на открытом пространстве, а где-то в лесу еще и остался», - рассказал синоптик.

В четверг, 7 апреля, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова предупреждала о том, что в Москву придет теплая погода, а воздух может прогреться до 16 градусов.

