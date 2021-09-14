Грибы пришли. Миколог дал совет, как не отравиться
Ученый в эфире НСН напомнил основные правила безопасности при сборе грибов, а также рассказал, где их искать в Подмосковье.
В центральной части России начался грибной сезон. Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал НСН, как отличить съедобные грибы и избежать отравления.
«При сборе проблема заключается в том, что не существует какого-то универсального способа, на 100% надежного, как отличить любой ядовитый гриб от любого съедобного. Главное правило такое: если знаешь какие-то грибы, их и надо брать, а всё вызывающее сомнение оставлять в лесу. Полезно знать в лицо все ядовитые грибы своего региона. Обычно советуют знать все съедобные, и это очень глупый совет, потому что съедобных сотни видов, а ядовитых не больше десятка. Проще посмотреть в справочниках или в Сети и запомнить, чего стоит избегать», - посоветовал миколог.
Ученый призвал быть внимательнее и перечислил признаки, по которым можно узнать ядовитые грибы.
«Если мы говорим о средней полосе, то надежно собирать все трубчатые грибы, которые с губкой под шляпкой, потому что среди них нет ядовитых. Есть несъедобные, горькие, есть жгучие, как перец, но того, чем можно отравиться, нет. Пластинчатые грибы – с ними нужно уже аккуратнее быть. Внимательно относиться к тем, которые зеленого цвета, это может быть бледная поганка, и чисто белые – это может быть мухомор вонючий, его в лесах море и он похож на шампиньон», - подчеркнул Вишневский.
Миколог напомнил, что приобретать грибы в несанкционированных местах продажи опасно для здоровья.
«Покупать грибы на трассе или на рынке можно, только если нет другой возможности. Мы не знаем, где они собраны, в экологически благополучных местах или нет, не знаем, какие в них присутствуют загрязнения. В любом случае, категорически нельзя покупать соленые или маринованные грибы, закатанные или закрученные в банки с металлической крышкой. Стараться не покупать пластинчатые грибы, потому что опять же, если вы не специалист, можно ошибиться. Покупать только трубчатые. При покупке надо обращать внимание на свежесть грибов. Свежие грибы пахнут лесом и упругие на ощупь. Если гриб проминается и нет запаха, это значит, что он может продаваться уже несколько дней, такие лучше не брать», - рекомендовал он.
Ученый также раскрыл места в Подмосковье, где можно собрать хороший урожай грибов.
«Сезон очень хороший, в отличие от нескольких предыдущих лет. Все грибницы, которые терпели летом, после похолодания всё выдали, поэтому грибов много. И дальше их будет много, весь сентябрь, весь октябрь. В зависимости от погоды, может быть, даже в начале ноября будут. Нам сейчас повезло, поскольку та погода, которая была летом, очень не понравилась вредителям, мушкам, комарикам, поэтому грибов много, и они хорошие. Сейчас все направления грибные. Традиционно самые грибные – это юг, Серпухов и окрестности, на запад – Звенигород и дальше. Уже несколько дней как началась волна осеннего опенка, будет огромный урожай. Поскольку холодно, то он будет идти не несколько дней, как обычно, а две, даже три недели, поэтому можно смело идти в лес и их будет полно», - заключил биолог.
Ранее шеф-повар Владимир Павлов посоветовал заменить грибами традиционный мясной шашлык. По его мнению, это позволит съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше.
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