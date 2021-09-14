Грибы пришли. Миколог дал совет, как не отравиться

Ученый также раскрыл места в Подмосковье, где можно собрать хороший урожай грибов.



«Сезон очень хороший, в отличие от нескольких предыдущих лет. Все грибницы, которые терпели летом, после похолодания всё выдали, поэтому грибов много. И дальше их будет много, весь сентябрь, весь октябрь. В зависимости от погоды, может быть, даже в начале ноября будут. Нам сейчас повезло, поскольку та погода, которая была летом, очень не понравилась вредителям, мушкам, комарикам, поэтому грибов много, и они хорошие. Сейчас все направления грибные. Традиционно самые грибные – это юг, Серпухов и окрестности, на запад – Звенигород и дальше. Уже несколько дней как началась волна осеннего опенка, будет огромный урожай. Поскольку холодно, то он будет идти не несколько дней, как обычно, а две, даже три недели, поэтому можно смело идти в лес и их будет полно», - заключил биолог.

Ранее шеф-повар Владимир Павлов посоветовал заменить грибами традиционный мясной шашлык. По его мнению, это позволит съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше.

