Эксперт рассказал, какие грибы безопасно собирать в жару

Ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, миколог Максим Дьяков заявил, что в жару грибы, как и любой другой продукт, быстрее портятся и могут представлять опасность.

По его словам, большое количество отравлений может вызвано именно сбором грибов, «срок которых истёк», так как из-за высокой температуры воздуха скорость порчи продуктов ускоряется.

«Поэтому нужно просто собирать более молодые грибы», - посоветовал миколог в эфире «Радио 1».

Дьяков добавил, что грибы хорошо впитывают содержащиеся в субстрате, в котором они растут, тяжёлые металлы, радионуклиды и остатки пестицидов. Однако пока он не встречал научного обоснования утверждениям о том, что аномальная жара может сделать съедобные грибы ядовитыми.

