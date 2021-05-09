Шеф-повар назвал полезную замену шашлыку
Стало известно, чем заменить традиционный мясной шашлык, сообщает радио Sputnik со ссылкой на шеф-повара и ведущего телеканала «Еда» Владимира Павлова.
По его словам, мясо дает чувство сытости, но тяжело воспринимается организмом. Эксперт посоветовал приготовить на углях овощи, рыбу или грибы. Это позволит съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше.
Как отметил шеф-повар, главное в приготовленных на пикнике блюдах — особый аромат, благодаря которому даже самые обычные продукты могут стать украшением стола.
Ранее стало известно, сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта и медицинского блогера Филиппа Кузьменко. Он напомнил, что мясо — продукт, которым не стоит злоупотреблять.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 329 / сут.
Умерли
113 тыс.+370 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 255 / сут.
- Американский крейсер задержал судно с оружием производства РФ и КНР
- Шеф-повар назвал полезную замену шашлыку
- Стало известно, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
- Синоптики рассказали о погоде в Центральной России 9 мая
- СМИ: пропавший на Камчатке вертолет найден сгоревшим
- Составлен список продуктов, которые подорожают в ближайшее время
- На Камчатке ищут пропавший вертолет Ми-2
- В московском Параде Победы примут участие более 12 тысяч военных
- В Нью-Йорке неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
- Российские ученые обнаружили в инжире аналог антибиотиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru