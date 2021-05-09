Шеф-повар назвал полезную замену шашлыку

По его словам, мясо дает чувство сытости, но тяжело воспринимается организмом. Эксперт посоветовал приготовить на углях овощи, рыбу или грибы. Это позволит съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше.

Как отметил шеф-повар, главное в приготовленных на пикнике блюдах — особый аромат, благодаря которому даже самые обычные продукты могут стать украшением стола.

Ранее стало известно, сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта и медицинского блогера Филиппа Кузьменко. Он напомнил, что мясо — продукт, которым не стоит злоупотреблять.

