Эх, ягодка! Эксперты поспорили о регулировании рынка дикоросов

Ограничений для сбора грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов в лесах для собственных нужд в России нет, сообщает министерство природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Президент «Союза заготовителей и переработчиков дикоросов» Юрий Рудаков на пресс-конференции НСН «По грибы, по ягоды: Правительство взялось за дикоросы, мох и березовый сок» заявил, что инициатива Минсельхоза о регулировании сбора дикоросов не несет в себе никаких рисков для граждан, тем более, что для некоторых людей это единственный вид заработка.