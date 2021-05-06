Эх, ягодка! Эксперты поспорили о регулировании рынка дикоросов
Президент «Союза заготовителей и переработчиков дикоросов» Юрий Рудаков и директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин в эфире НСН обсудили проблему сбора ягод и грибов в российских лесах.
Ограничений для сбора грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов в лесах для собственных нужд в России нет, сообщает министерство природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Президент «Союза заготовителей и переработчиков дикоросов» Юрий Рудаков на пресс-конференции НСН «По грибы, по ягоды: Правительство взялось за дикоросы, мох и березовый сок» заявил, что инициатива Минсельхоза о регулировании сбора дикоросов не несет в себе никаких рисков для граждан, тем более, что для некоторых людей это единственный вид заработка.
«Возможность ходить, собирать и заготавливать дикоросы для людей является единственной возможностью пополнить свой семейный бюджет в ряде регионов: это север Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток», - заявил он.
Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин на пресс-конференции НСН «По грибы, по ягоды: Правительство взялось за дикоросы, мох и березовый сок» раскритиковал идею скупки дикоросов у граждан, напомнив о примере «Объединенной зерновой компании» (ОЗК).
«Даже ОЗК, которая попала в руки государства и, став монополистом, начала убивать цены. И фермеры плачут от этого. Ничего хорошего, когда государство приходит в этот бизнес, не будет», - сказал Груднин.
Директор совхоза напомнил, что даже в советское время заготовкой занимались потребкооперации. По его словам, государство никогда не пойдет в эту сферу.
Ранее президент «Союза заготовителей и переработчиков дикоросов» Юрий Рудаков на пресс-конференции НСН «По грибы, по ягоды: Правительство взялось за дикоросы, мох и березовый сок» рассказал, что отсутствие четкого контроля в сфере дикоросов иногда приводит к тому, что большая часть добываемой в лесах продукции уходит за рубеж.
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