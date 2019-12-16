Названы регионы, куда повезут московский мусор

С 2022 года столичный мусор будет утилизироваться на четырех мусоросжигательных заволах - в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске, которые еще предстоит построить.

В схеме указывается, что объем коммунальных отходов в столице неуклонно растет: 7,8 млн тонн в 2018 году, 8 млн тонн в 2019 году. Кроме того, в городе каждый год образуется почти по 4 миллиона тонн строительных и производственных отходов.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обратился к губернаторам ряда регионов в связи со сложившейся критической ситуацией с вывозом мусора. В частности, уровень неплатежей со стороны пользователей достиг 70%, существует высокий риск прекращения оказания услуги.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН рассказал, почему в этих регионах сложилась такая сложная ситуация. «Письмом делу не поможешь, проблемы более структурные. Каждый из регионов уже год как должен был определиться со схемами по обращению со своими коммунальными отходами, наметить регионально-инвестиционную программу, и направить заявки в адрес Российского экологического оператора. Перечисленные в письме регионы не сделали или всего, или одного из перечисленных пунктов. В итоге они находятся на грани мусорной реформы. На это также налагается собираемость платежей с физических лиц, неурегулированность между юридическими лицами и оператором по поводу цен на эти услуги. И в совокупности и даем тот надрыв, который мы видим», - пояснил специалист.

