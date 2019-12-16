Названы регионы, куда повезут московский мусор
Общественное обсуждение проекта новой схемы обращения с московскими отходами до 2029 года завершилось 16 декабря, пишет газета «Ведомости».
В документе, опубликованном на сайте столичной мэрии, планов по вывозу мусора по железной дороге в Архангельскую область на станцию Шиес нет. Весь неутилизированный мусор из Москвы будет вывозиться на полигоны в в Калужскую (экотехнопарк «Калуга» в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирскую (Александровский район) и Тульскую (около поселка Дубна) области. Для этих целей будет построено два погрозочно-разгрузочных комплекса Бойня и Некрасова мощностью по 1 миллиону тонн каждый. Кроме того, согласно концепции, мусор будет сортироваться и размещаться на одиннадцати комплексах переработки отходов в Московской области, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Сегодня же работает только четыре таких комплекса.
С 2022 года столичный мусор будет утилизироваться на четырех мусоросжигательных заволах - в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске, которые еще предстоит построить.
В схеме указывается, что объем коммунальных отходов в столице неуклонно растет: 7,8 млн тонн в 2018 году, 8 млн тонн в 2019 году. Кроме того, в городе каждый год образуется почти по 4 миллиона тонн строительных и производственных отходов.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обратился к губернаторам ряда регионов в связи со сложившейся критической ситуацией с вывозом мусора. В частности, уровень неплатежей со стороны пользователей достиг 70%, существует высокий риск прекращения оказания услуги.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН рассказал, почему в этих регионах сложилась такая сложная ситуация. «Письмом делу не поможешь, проблемы более структурные. Каждый из регионов уже год как должен был определиться со схемами по обращению со своими коммунальными отходами, наметить регионально-инвестиционную программу, и направить заявки в адрес Российского экологического оператора. Перечисленные в письме регионы не сделали или всего, или одного из перечисленных пунктов. В итоге они находятся на грани мусорной реформы. На это также налагается собираемость платежей с физических лиц, неурегулированность между юридическими лицами и оператором по поводу цен на эти услуги. И в совокупности и даем тот надрыв, который мы видим», - пояснил специалист.
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