В Белоруссии рассказали о подготовке «Орешника» к постановке на боевое дежурство
Российский ракетный комплекс «Орешник» доставили в Белоруссию и разместили на территории страны. Об этом рассказал журналистам министр обороны республики Виктор Хренин.
«Готовится к заступлению на боевое дежурство. Как только это произойдет, мы обязательно вас пригласим и покажем», - подчеркнул глава белорусского Минобороны.
По словам Хренина, размещение комплекса в Белоруссии - вопрос стратегического сдерживания, он в приоритете, на что постоянно указывает президент республики Александр Лукашенко.
Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца года, пишет «Свободная пресса».
