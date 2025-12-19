В Белоруссии рассказали о подготовке «Орешника» к постановке на боевое дежурство

Российский ракетный комплекс «Орешник» доставили в Белоруссию и разместили на территории страны. Об этом рассказал журналистам министр обороны республики Виктор Хренин.

«Готовится к заступлению на боевое дежурство. Как только это произойдет, мы обязательно вас пригласим и покажем», - подчеркнул глава белорусского Минобороны.

По словам Хренина, размещение комплекса в Белоруссии - вопрос стратегического сдерживания, он в приоритете, на что постоянно указывает президент республики Александр Лукашенко.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца года, пишет «Свободная пресса».

