Депутат Лантратова высказалась о ситуации с переводом студентов из МГПУ
Ситуация вокруг Московского городского педагогического университета (МГПУ) — не первый случай, иногда вузы вынуждены принимать подобные решения. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT.
«Как правило, руководству учебных заведений удается мирно решить вопрос с переводом студентов в вузы-партнеры или на другие факультеты, сохранив стоимость обучения», — отметила парламентарий.
Лантратова напомнила, что студентам МГПУ пообещали компенсацию, если цена за учебу в новом вузе окажется выше. По словам депутата, конфликт вряд ли возникнет, так как обучающихся предупредили заранее и «не бросили».
Ранее МГПУ решил отказаться от непрофильных программ, с 1 сентября 2026 года в вузе останутся только педагогические направления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Студентам предложили перевод в другие университеты либо отчисление.
