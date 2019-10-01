Мусорная пятилетка. Что мешает России утилизировать отходы
Участники пресс-конференции НСН на тему: «Ритейлеров заставят прибраться. Что будет с ценами?» предрекли отрасли большую и длительную работу в этом направлении.
В августе 2019 года Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки. В странах Евросоюза нормативы утилизации на некоторые группы товаров в разы превышают российские аналогичные показатели, за счет этого есть возможность направлять дополнительные средства на создание эффективной системы обращения с отходами.
Авторы инициативы предлагают ввести в России аналогичные нормативы утилизации и считают, что это позволит механизму расширенной ответственности производителей (РОП) способствовать развитию экономики замкнутого цикла, снизить процент захоронения отходов на полигонах, оперативно перейти к лучшим европейским практикам обращения с отходами, вывести систему РОП из «серой» зоны, улучшить инвестиционную привлекательность отрасли.
30.09.2019 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Ритейлеров заставят прибраться. Что будет с ценами?»
В ходе пресс-конференции ее участники рассказали, как будет происходить введение новых правил и нормативов для производителей, как утилизация повлияет на цены, а также о том, как «Российский экологический оператор» может помочь бизнесу.
Президент группы компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев заявил, что для того чтобы создать в России инфраструктуру для переработки мусора, которая соответствует современным мировым стандартам, потребуются годы.
«Во всем мире есть два пути – это раздельный сбор домохозяйств и сортировка на мусоросортировочных комплексах. Сейчас инфраструктура не позволяет говорить даже о 50-процентной утилизации. Чтобы отсортировать остающиеся миллионы тонн мусора, нужно порядка 400 комплексов. Сейчас работает меньше ста. Если их строить нынешними темпами, то потребуется не менее трех лет, а так это может растянуться на пятилетку», - отметил он.
Замгендиректора «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин на пресс-конференции НСН рассказал, что внедрение расширенной ответственности производителей (РОП) позволит уменьшить коммунальные платежи для населения.
«Расширенная ответственность производителей означает, что ответственность за утилизацию упаковки будут нести сами производители. Тем самым будет снижена нагрузка на потребителей, которые будут меньше платить за утилизацию отходов», - сказал он.
Вице-президент по устойчивому развитию и корпоративным отношениям Unilever NAMET RUB Ирина Бахтина отметила, что продукция из переработанного мусора обходится дороже, чем из первичного сырья. Это снижает интерес производителей.
«Вторичное сырье сегодня дороже, чем первичное. В России переработанная ПЭТ стоит на 20% дороже первичной. В США это на 40% дороже, в Европе – на 35%. Сбор использованной ПЭТ с помощью фандоматов – это очень дорога игрушка – увеличивает стоимость переработки килограмма мусора на 60 евроцентов», - объяснила она.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов констатировал, что введенный в России экологический сбор недостаточен, чтобы эффективно перерабатывать мусор.
«Чтобы расширенная ответственность производителей была действенной, а не бутафорской, как у нас сейчас с 2015 года, необходимо создать инфраструктуру для утилизации. До сих пор не было выгодно строить такие мощности, не было достаточного финансирования. Собираемость экологического сбора – порядка двух млрд рублей. На эти деньги даже один мусоросортировочный комплекс не построить», - уточнил он.
Ранее НСН сообщала, что нежелание компаний приходить на конкурсы может стать причиной отставания регионов в реализации «мусорной реформы». По данным газеты «Коммерсант», нa новую систему обрaщения с твердыми коммунaльными отходaми покa не перешли 11 регионов. Речь идет о Приморском, Зaбaйкaльском и Хaбaровском крaях, a тaкже Aрхaнгельской, Влaдимирской, Кургaнской и Рязaнской облaстях. Помимо этого, еще восемь регионов выполнили необходимую рaботу не до концa.
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