Мусорная пятилетка. Что мешает России утилизировать отходы

В августе 2019 года Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки. В странах Евросоюза нормативы утилизации на некоторые группы товаров в разы превышают российские аналогичные показатели, за счет этого есть возможность направлять дополнительные средства на создание эффективной системы обращения с отходами.

Авторы инициативы предлагают ввести в России аналогичные нормативы утилизации и считают, что это позволит механизму расширенной ответственности производителей (РОП) способствовать развитию экономики замкнутого цикла, снизить процент захоронения отходов на полигонах, оперативно перейти к лучшим европейским практикам обращения с отходами, вывести систему РОП из «серой» зоны, улучшить инвестиционную привлекательность отрасли.

30.09.2019 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Ритейлеров заставят прибраться. Что будет с ценами?»

В ходе пресс-конференции ее участники рассказали, как будет происходить введение новых правил и нормативов для производителей, как утилизация повлияет на цены, а также о том, как «Российский экологический оператор» может помочь бизнесу.

Президент группы компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев заявил, что для того чтобы создать в России инфраструктуру для переработки мусора, которая соответствует современным мировым стандартам, потребуются годы.