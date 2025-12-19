БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти

Украинские БПЛА атаковали предприятия в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на платформе Max.

Отмечается, что Киев попытался ударить по предприятиям в Новокуйбышевске и Тольятти.

«Удары отражены, пострадавших нет», - подчеркнул Федорищев.

На местах падения фрагментов БПЛА работают оперативные службы.

Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 94 беспилотника ВСУ самолетного типа, пишет Ura.ru.

