БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти
19 декабря 202509:54
Украинские БПЛА атаковали предприятия в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на платформе Max.
Отмечается, что Киев попытался ударить по предприятиям в Новокуйбышевске и Тольятти.
«Удары отражены, пострадавших нет», - подчеркнул Федорищев.
На местах падения фрагментов БПЛА работают оперативные службы.
Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 94 беспилотника ВСУ самолетного типа, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В НАТО признали неготовность к затяжному конфликту
- Путин написал предисловие к книге Ханса-Йоахима Фрая о России
- БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти
- Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 2,5 млн
- Макрон заявил, что Европе пора возобновить диалог с Россией
- От Банка России ждут снижения ключевой ставки до 16%
- США приостановят розыгрыш грин-карт
- Над регионами России сбили 94 украинских дрона
- Страны ЕС продлили на полгода санкции против России
- Потерянные деньги: ЕС побоялся конфисковать замороженные российские активы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru