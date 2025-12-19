Врач-гинеколог объяснила, для чего нужна аудиозапись в родильных залах
Введение аудиозаписи в родильных залах поможет сократить число судебных дел, возникающих после родов, заявила в беседе с НСН врач гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Введение аудиозаписи в родильных залах в интересах как врачей, так и пациентов, заявила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Депутаты Госдумы предлагают вести аудиозапись в родильных залах. По их мнению, это поможет защитить права медработников и пациенток, когда возникают спорные ситуации. Записи предлагают хранить в течение года на сервисе, который не должен быть связан с Минздравом или больницами.
Милютина подчеркнула, что аудиозапись должна вестись только с согласия пациента.
«Аудиозапись уже введена на приемах в государственных поликлиниках. С одной стороны, конечно, всегда беспокоит разглашение врачебной тайны, а с другой стороны, очень уж много судебных дел возникает после родов. Часто бывает, что пациентка отказывается от кесарева сечения, несмотря на то, что врачи рассказывают о всех возможных рисках, поэтому смысл в этом есть. В данном случае аудиозапись станет подтверждением того, что были объяснены все риски. Но, конечно, аудиозапись должна быть применена при согласии пациента. Бывают случаи, когда для кого-то это неприемлемо. Неправильно считать, что аудиозапись включается только с целью защиты врачей. Она и в интересах пациентов, потому что врачи тогда точно объяснят, что они делают, будут более вежливы, не будут кричать, будут более корректны с пациентом», - пояснила специалист.
Ранее стало известно, что в России возросло число уголовных дел против медиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
