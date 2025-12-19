Введение аудиозаписи в родильных залах в интересах как врачей, так и пациентов, заявила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Депутаты Госдумы предлагают вести аудиозапись в родильных залах. По их мнению, это поможет защитить права медработников и пациенток, когда возникают спорные ситуации. Записи предлагают хранить в течение года на сервисе, который не должен быть связан с Минздравом или больницами.

Милютина подчеркнула, что аудиозапись должна вестись только с согласия пациента.