Бизнес-омбудсмен: Письмо главы Минприроды проблему с мусором в регионах не решит

В ряде российских регионов сложилась критическая ситуация с вывозом мусора: уровень неплатежей со стороны пользователей достиг 70%, существует высокий риск прекращения оказания услуги. Об этом в письме к губернаторам пишет глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

С нынешнего года в России реализуется «мусорная реформа», согласно которой за всю цепочку движения мусора от контейнеров до полигонов отвечает единый региональный оператор. При этом отходы перед утилизацией должны сортироваться, из-за этого были повышены тарифы на вывоз мусора.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов заявил НСН, что проработкой этого вопроса субъекты федерации должны были заняться еще год назад. Теперь же решать возникшие проблемы нужно решать в высоком темпе.

«Письмом делу не поможешь, проблемы более структурные. Каждый из регионов уже год как должен был определиться со схемами по обращению со своими коммунальными отходами, наметить регионально-инвестиционную программу, и направить заявки в адрес Российского экологического оператора. Перечисленные в письме регионы не сделали или всего, или одного из перечисленных пунктов. В итоге они находятся на грани мусорной реформы. На это также налагается собираемость платежей с физических лиц, неурегулированность между юридическими лицами и оператором по поводу цен на эти услуги. И в совокупности и даем тот надрыв, который мы видим», - пояснил специалист.