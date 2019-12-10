Бизнес-омбудсмен: Письмо главы Минприроды проблему с мусором в регионах не решит
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию в эфире НСН отметил нерасторопность регионов в решении этого вопроса и предложил от раздумий перейти к активным действиям.
В ряде российских регионов сложилась критическая ситуация с вывозом мусора: уровень неплатежей со стороны пользователей достиг 70%, существует высокий риск прекращения оказания услуги. Об этом в письме к губернаторам пишет глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
С нынешнего года в России реализуется «мусорная реформа», согласно которой за всю цепочку движения мусора от контейнеров до полигонов отвечает единый региональный оператор. При этом отходы перед утилизацией должны сортироваться, из-за этого были повышены тарифы на вывоз мусора.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов заявил НСН, что проработкой этого вопроса субъекты федерации должны были заняться еще год назад. Теперь же решать возникшие проблемы нужно решать в высоком темпе.
«Письмом делу не поможешь, проблемы более структурные. Каждый из регионов уже год как должен был определиться со схемами по обращению со своими коммунальными отходами, наметить регионально-инвестиционную программу, и направить заявки в адрес Российского экологического оператора. Перечисленные в письме регионы не сделали или всего, или одного из перечисленных пунктов. В итоге они находятся на грани мусорной реформы. На это также налагается собираемость платежей с физических лиц, неурегулированность между юридическими лицами и оператором по поводу цен на эти услуги. И в совокупности и даем тот надрыв, который мы видим», - пояснил специалист.
«Эта ситуация более, чем серьезная и никакой панацеи нет»
«Мусорный коллапс» угрожает Алтайскому и Красноярскому краям, Вологодской, Курской, Магаданской, Новгородской и Новосибирской, Томской, Челябинской областям, республикам Алтаю, Бурятии, Дагестану, Ингушетии, Северной Осетии, Туве, Кабардино-Балкарии.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предлагает обязать бюджетные учреждения покрыть долги за вывоз мусора, привести в порядок контейнерные площадки, а также начать информационную кампанию по повышению собираемости платежей.
Не исключена и возможность выплаты компенсаций региональным «мусорным» операторам и переоценка нормативов накопления ТКО (твердых коммунальных отходов).
«Как правило, эти регионы или малочисленные или уровень экономического развития невысок. Приходить туда бизнесу за выгодой неинтересно, непривлекательно. Это проблемы субъекта федерации, которые год назад не прописали все аспекты работы в "дорожных картах". Сейчас это всё регионы вынуждены наверстывать. Нужно перестать засучивать рукава, а начинать работать. Времени и места отступать уже нет. Думаю, работа сейчас пойдет», - уверил НСН Ильдар Неверов.
Ранее экс-гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев в интервью РБК предложил автоматически присоединять «отказников» к договорам на вывоз отходов. При этом он отметил, что улучшается ситуацию в отношении физлиц, а в отношении юрлиц никаких изменений не произошло.
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