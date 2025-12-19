Путин написал предисловие к книге Ханса-Йоахима Фрая о России

Президент России Владимир Путин написал вступительное слово для книги немецкого и российского режиссера, менеджера в сфере культуры Ханса-Йоахима Фрая. Об этом рассказал сам Фрай в беседе с ТАСС.

По словам режиссера, в марте будет выпущена новая книга, посвященная его жизни в России.

«И Владимир Путин написал к ней содержательное предисловие», - отметил Фрай.

Автор не уточнил, как будет называться произведение.

В 2021 году Фрай издал свою первую книгу о жизни в РФ «Научиться любить Россию».

Ранее Владимир Путин во время визита в Индию оставил запись и автограф в книге почетных посетителей комплекса «Раджгхат», пишет Ura.ru.

