Вооруженным силам НАТО не хватит стойкости для затяжного конфликта. Об этом заявил командующий Объединенным военно-морским командованием блока Майк Атли в беседе с Bloomberg.

«Обладаем ли мы той стойкостью, которой хотели бы обладать? Я думаю, что комментарии последних десяти месяцев показали, что нет», - отметил Атли.

По словам командующего, государства альянса признают это и готовы инвестировать в возможности для «повышения стойкости».

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что НАТО продолжает наращивать силы и военные расходы, пишет «Свободная пресса».

