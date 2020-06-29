Названы плюсы отключения геолокации на смартфонах
Владельцы смартфона следует отключать службы геолокации на своём устройстве, если он обеспокоен сбором персональных данных. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Специалист отметил, что данные геолокации собирают приложения при определении рекламных предпочтений пользователя. Они могут передавать информацию «на сторону», то есть приложениям-партнёрам. Доступ приложений к геолокации можно ограничить. Однако при необходимости функцию придётся включать отдельно, что потребует времени, предупреждает эксперт.
По словам Гриценко, ещё одним «плюсом» отключения геолокации на смартфоне станет увеличение продолжительности его работы от аккумулятора. Однако современные устройства используют такие алгоритмы, которые собирают данные лишь в определённое время фоновой работы, что позволяет не перегружать аккумулятор.
Ранее эксперты назвали самопроизвольное включение и выключение телефона, а также его перегрев в числе признаков прослушки.
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