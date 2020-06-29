Названы плюсы отключения геолокации на смартфонах

По словам Гриценко, ещё одним «плюсом» отключения геолокации на смартфоне станет увеличение продолжительности его работы от аккумулятора. Однако современные устройства используют такие алгоритмы, которые собирают данные лишь в определённое время фоновой работы, что позволяет не перегружать аккумулятор.

Ранее эксперты назвали самопроизвольное включение и выключение телефона, а также его перегрев в числе признаков прослушки.

