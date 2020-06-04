Названы признаки «прослушки» телефона
Наличие на смартфоне программного обеспечения, которое владелец не устанавливал, а также перегрев телефона, когда он не используется, может свидетельствовать о том, что устройство прослушивается извне. Об этом рассказал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, сообщает «Прайм».
В первом случае необходимо проверять, какие приложения установлены на смартфоне, во втором следует проверить, не работают ли какие-либо программы в фоновом режиме, отметил он. Насторожить должны быстрая разрядка аккумулятора и самопроизвольное включение-выключение смартфона, говорит Кусков.
По его словам, прослушка бывает легальной, когда доступ к телефону по решению суда получают ФСБ или МВД, и нелегальной, когда этим занимаются, например, конкуренты. Выявить прослушку удаётся не всегда — для этого порой требуется специальная аппаратура, добавил Кусков.
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