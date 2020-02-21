Названы любимые россиянами БАДы

Россияне, как правило, приобретают биологически активные добавки, действующие на организм в целом. Доля продаж таких средств в 2019 году составила 30,8% в рублях. Об этом NEWS.ru сообщили в DSM Group, занимающейся исследованием фармацевтического рынка.

Аналитики также отметили популярность среди российских покупателей добавок, влияющих на пищеварительную (21,2%), репродуктивную (10,1%) центральную нервную (10%), а также сердечно-сосудистой системы (4,5%).

Прошлый год показали увеличение продаж БАДов для иммунной системы (62,1% в сравнении с 2018 годом) и добавок для применения при заболеваниях костной системы (49,3%).