Названы любимые россиянами БАДы
Россияне, как правило, приобретают биологически активные добавки, действующие на организм в целом. Доля продаж таких средств в 2019 году составила 30,8% в рублях. Об этом NEWS.ru сообщили в DSM Group, занимающейся исследованием фармацевтического рынка.
Аналитики также отметили популярность среди российских покупателей добавок, влияющих на пищеварительную (21,2%), репродуктивную (10,1%) центральную нервную (10%), а также сердечно-сосудистой системы (4,5%).
Прошлый год показали увеличение продаж БАДов для иммунной системы (62,1% в сравнении с 2018 годом) и добавок для применения при заболеваниях костной системы (49,3%).
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее распорядился отменить все ограничения на госзакупки жизненно важных иностранных лекарств. Ведомства должны представить свои предложения по данным препаратам до 12 марта 2020 года. Кроме того, Мишустин поручил Росздравнадзору в срок до 14 апреля проверить соответствие отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний с оригинальными. Предложенные премьером меры поддержали российские врачи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Стрельбу в Ханау официально признали терактом
- Москва сделала Минску «неожиданное предложение» по нефти
- В Москве 2,5 тысячи человек проходят карантин по коронавирусу
- Сатановский: После Сирии Турция может замахнуться на Ирак
- Еще восемь россиян покинули судно Diamond Princess