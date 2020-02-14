Врачи приветствовали отмену ограничений на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился отменить все ограничения на госзакупки жизненно важных иностранных лекарств. Ведомства должны представить свои предложения по данным препаратам до 12 марта 2020 года.
Кроме того, Мишустин поручил Росздравнадзору в срок до 14 апреля проверить соответствие отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний с оригинальными.
Предложенные премьером меры поддержали российские врачи. Так заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток № 2 НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Дмитрий Балашов заявил, что это жизненно важный шаг для многих пациентов.
«Зачастую иностранные лекарства применяются при онкологии и на карту поставлена жизнь. Но дело даже не в том, зарубежный препарат или российский. Важно, чтобы у лекарства была доказанная эффективность», - подчеркнул доктор медицинских наук в интервью изданию «Взгляд».
Балашов отметил, что аналоги препаратов или так называемые дженерики, не всегда является точной копией лекарства – их токсичные и побочные эффекты зачастую отличаются от оригинала.
Собеседник издания отметил, что именно по этой причине российские врачи-онкологи просили государство дать им возможность применять те препараты, эффективность и токсичность которых точно установлена.
С коллегой согласился главный внештатный онколог Минздрава России, гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн. По его словам, решение Мишустина говорит о том, что власти начали прислушиваться к мнению экспертного сообщества.
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