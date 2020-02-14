Врачи приветствовали отмену ограничений на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился отменить все ограничения на госзакупки жизненно важных иностранных лекарств. Ведомства должны представить свои предложения по данным препаратам до 12 марта 2020 года.

Кроме того, Мишустин поручил Росздравнадзору в срок до 14 апреля проверить соответствие отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний с оригинальными.

Предложенные премьером меры поддержали российские врачи. Так заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток № 2 НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Дмитрий Балашов заявил, что это жизненно важный шаг для многих пациентов.