Мишустин снял ограничения на закупки иностранных лекарств

Отмечается, что ведомства должны представить свои предложения по препаратам из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, до 12 марта. Речь идет о лекарствах, на закупку которых государство ранее наложило ограничения.

Отдельно Мишустин поручил Росздравнадзору в срок до 14 апреля проверить соответствие отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний с оригинальными.

Осенью 2019 года российские онкологи жаловались, что базовые зарубежные лекарства, которыми лечат онкобольных детей и взрослых, буквально вытесняются из России. При этом специалисты предупреждали, что если ничего не предпринимать – уровень смертности от рака резко возрастет.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый рассказал в пресс-центре НСН, почему онкобольные в России не получают необходимые им лекарства.

