Мишустин снял ограничения на закупки иностранных лекарств
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил отменить все ограничения на закупки иностранных лекарств. Соответствующая информация обнародована на сайте кабинета министров.
Отмечается, что ведомства должны представить свои предложения по препаратам из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, до 12 марта. Речь идет о лекарствах, на закупку которых государство ранее наложило ограничения.
Отдельно Мишустин поручил Росздравнадзору в срок до 14 апреля проверить соответствие отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний с оригинальными.
Осенью 2019 года российские онкологи жаловались, что базовые зарубежные лекарства, которыми лечат онкобольных детей и взрослых, буквально вытесняются из России. При этом специалисты предупреждали, что если ничего не предпринимать – уровень смертности от рака резко возрастет.
Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый рассказал в пресс-центре НСН, почему онкобольные в России не получают необходимые им лекарства.
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