Нарколог назвал лучшее средство от похмелья
Психиатр-нарколог рассказал НСН, какой алкоголь заставит быстро опьянеть и что поможет избежать тяжелого похмелья.
Ученые из британского Брайтонского университета выяснили, что к самому быстрому опьянению и мучительному похмелью приводят портвейн и херес.
В эфире НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что для предотвращения похмелья нужно не перебарщивать с алкоголем, какой бы крепости и вида он не был.
«Выделять из групп вредных напитков более вредные — мало целесообразно. Но чем больше человек выпил алкоголя, чем хуже у него здоровье — тем хуже для него последствия. Здесь все индивидуально», — отметил Ковтун.
Однако самый лучший способ избежать похмелья — не пить вовсе.
«Я, например, буду в Новый год пить детское шампанское. Потому что на следующий день у меня забег «Тушинский подъем» 21 км. Лучший выбор – вовсе не пить», — заявил нарколог.
В исследовании британских ученых также отмечалочь, что легкие напитки (например, пиво или вино) не позволяют быстро охмелеть. А крепкий алкоголь (виски, водка, джин) медленно всасывается в кровоток, поскольку раздражает стенки желудка, что тормозит естественный процесс поступления жидкости в двенадцатиперстную кишку. Херес же и портвейн с крепостью около 20% находится посередине, пишет Daily mail. Иначе говоря, эти напитки содержат достаточно много спирта, такая его концентрация попадает в кровь быстрее всего. Кроме того, заявляют ученые, газированные алкогольные напитки, такие как шампанское и игристые вина, способствуют быстрому опьянению.
Ранее НСН писала о том, что россияне планируют потратить на алкоголь для новогоднего стола в среднем около 3,7 тысячи рублей.
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