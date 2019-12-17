Нарколог назвал лучшее средство от похмелья

«Выделять из групп вредных напитков более вредные — мало целесообразно. Но чем больше человек выпил алкоголя, чем хуже у него здоровье — тем хуже для него последствия. Здесь все индивидуально», — отметил Ковтун.

Однако самый лучший способ избежать похмелья — не пить вовсе.

«Я, например, буду в Новый год пить детское шампанское. Потому что на следующий день у меня забег «Тушинский подъем» 21 км. Лучший выбор – вовсе не пить», — заявил нарколог.

В исследовании британских ученых также отмечалочь, что легкие напитки (например, пиво или вино) не позволяют быстро охмелеть. А крепкий алкоголь (виски, водка, джин) медленно всасывается в кровоток, поскольку раздражает стенки желудка, что тормозит естественный процесс поступления жидкости в двенадцатиперстную кишку. Херес же и портвейн с крепостью около 20% находится посередине, пишет Daily mail. Иначе говоря, эти напитки содержат достаточно много спирта, такая его концентрация попадает в кровь быстрее всего. Кроме того, заявляют ученые, газированные алкогольные напитки, такие как шампанское и игристые вина, способствуют быстрому опьянению.

Ранее НСН писала о том, что россияне планируют потратить на алкоголь для новогоднего стола в среднем около 3,7 тысячи рублей.

