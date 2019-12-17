Британские ученые назвали самые похмельные напитки

«К опьянению быстрее приводят херес и портвейн. Это связано с тем, что у них быстрая всасываемость и достаточно высокое содержание алкоголя — около 20%», — говорится в исследовании.

Степень опьянения, продолжают ученые, зависит от содержания в напитке этанола, доля которого обычно составляет от пяти до сорока процентов. Поэтому в список вошли крепкие алкогольные напитки, такие как виски. Однако из-за высокого градуса эти напитки медленнее всасываются в кровь, так как препятствуют работе нервных клеток желудка. А вот игристые вина и шампанское приводят к быстрому опьянению из-за содержания газа, что способствует всасыванию алкоголя в кровь.

При этом ученые опровергли миф, что разбавление алкоголя водой позволит не опьянеть и избавит от похмелья. Смешивать крепкие напитки с водой не рекомендуют, так как вода вдвое «сбивает градус», а 20-градусные напитки способствуют самому быстрому опьянению. По тем же причинам легкий алкоголь нельзя смешивать с крепким.

По словам ученых, наименее похмельным напитком из всех является водка, но чтобы совсем избежать похмелья, лучше не пить вообще.

Ранее Россия оказалась в числе самых пьющих стран, заняв седьмую позицию. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил НСН, что приведенные цифры, как минимум далеки от реальности, а как максимум - необъективны.



