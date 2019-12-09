Эксперты подсчитали траты россиян на алкоголь для новогоднего стола
Россияне планируют потратить на алкоголь для новогоднего стола в среднем около 3,7 тысячи рублей. Как отмечают «Известия», самыми востребованными новогодними напитками у наших соотечественников оказались шампанское и игристое вино. Чуть меньше россиян выбирают обычное вино и водку. Что касается безалкогольных напитков, то наибольшим спросом пользуются соки, газировка и минеральная вода.
Добавим, по подсчётам аналитиков, траты на спиртное составляют 35% от общей стоимости новогодней продуктовой корзины. Ранее сообщалось, что в этом году россияне готовы потратить на продукты и напитки около 10 тысяч рублей.
Кстати, ранее НСН писала, что селедка под шубой названа самым опасным салатом на новогоднем столе. С таким заявлением выступила диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что некоторые сочетания продуктов может иметь неприятные последствия для организма, пишут RT. Особенно плачевна для здоровья селедка под шубой.
Диетолог рассказала, что вопреки наличию в блюде овощей, которые считаются полезными для здоровья, именно они и могут нанести урон здоровью. Дело в том, уточняют argumenti.ru, что в вареном виде они начинают выделять крахмал. Он в свою очередь увеличивает, а затем уменьшает уровень глюкозы в крови. Это становится причиной возникновения чувства усталости, пишут «Дни.ру».
Помимо этого, майонез, которым заправляется блюдо, опасен для диабетиков. Как сообщает Москва 24, соленая рыба также вредна в составе блюда. Она может задерживать жидкость в организме и вызывать повышение давления, что опасно людям с гипертонией.
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