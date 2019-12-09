Эксперты подсчитали траты россиян на алкоголь для новогоднего стола

Кстати, ранее НСН писала, что селедка под шубой названа самым опасным салатом на новогоднем столе. С таким заявлением выступила диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что некоторые сочетания продуктов может иметь неприятные последствия для организма, пишут RT. Особенно плачевна для здоровья селедка под шубой.

Диетолог рассказала, что вопреки наличию в блюде овощей, которые считаются полезными для здоровья, именно они и могут нанести урон здоровью. Дело в том, уточняют argumenti.ru, что в вареном виде они начинают выделять крахмал. Он в свою очередь увеличивает, а затем уменьшает уровень глюкозы в крови. Это становится причиной возникновения чувства усталости, пишут «Дни.ру».

Помимо этого, майонез, которым заправляется блюдо, опасен для диабетиков. Как сообщает Москва 24, соленая рыба также вредна в составе блюда. Она может задерживать жидкость в организме и вызывать повышение давления, что опасно людям с гипертонией.

