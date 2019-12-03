Новогоднее застолье: Дешево и сердито

Такой размер средних затрат установили авторы исследования, на которое ссылается РИА Новости. По этим данным, в основном к празднику покупают овощи и фрукты, сыр, мясо, рыбу и птицу, мясные продукты. Из напитков чаще всего - шампанское и игристые вина, а кроме него - вино и водку. Среди безалкогольных напитков наибольший спрос на соки, газированные напитки и минеральную воду. Пик покупательской активности в стране прогнозируется 24-28 декабря.

Диетологи накануне новогодних праздников регулярно предостерегают от «набивания желудка» в праздничную ночь. Новогодний стол может быть и оригинальным и относительно здоровым одновременно, - замечала в эфире НСН кандидат медицинских наук Маргарита Королева:

«Нужно составить рецептуру, посмотреть какие блюда вы поставите, кто придет в гости, куда пойдете вы сами и что с собой принесете. Чем более продуманным будет праздник, тем более разумным он будет в итоге и даже экономичным», - убеждена собеседница НСН.

При встрече нынешнего, 2019 года граждане России впервые за долгое время урезали свои расходы на торжество. Как показал проведенный в начале года опрос ВЦИОМ, на то, чтобы достойно встретить 2019-й, россияне потратили в среднем 13 870 рублей, и это меньше почти на 400 рублей, чем годом ранее. Из этой суммы больше 5 тысяч ушли на подарки родным и друзьям. Новогодний стол обошелся в 4,5 тысячи. Турпоездки, елки и рестораны - еще в 3 900 рублей.

Предстоящие новогодние праздники в этот раз продлятся восемь дней с 1 по 8 января. Неожиданно бурной оказалась дискуссия о том, не сделать ли официальным выходным еще и 31 декабря, чтобы у всей страны была возможность достойно подготовиться к встрече Нового года. В Госдуму был даже внесен законопроект на этот счет, но было заявлено, что до конца года парламент его рассмотреть не успеет. Но трудности испугали не всех. Сначала стало известно, что выходным днем 31 декабря объявил своим распоряжением губернатор Томской области, а на этой неделе его примеру последовал глава Кировской области. Вместо вторника, 31-го рабочим днем в регионе станет суббота, 28 декабря. Решение касается государственных служащих и подведомственных учреждений.