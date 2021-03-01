На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря среднего уровня G2. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. По словам специалистов, она обусловлена тем, что накануне на Солнце произошла слабая вспышка класса С. При этом, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего 10%, пишет ТАСС.
А ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают значительного влияния на здоровье человека. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».
По его словам, метеозависимый человек почувствует себя плохо лишь в том случае, если ему сказать о буре.
«А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», — отметил эксперт.
Между тем, в июне прошлого года Американское космическое агентство NASA зафиксировало на Солнце вспышку М-класса. По данным организации, эта вспышка стала мощнейшей с октября 2017 года. Ученые предположили, что это может быть началом нового солнечного цикла.
Доцент факультета физики ВШЭ Андрей Садовский в эфире НСН рассказал об особенностях таких вспышек.
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