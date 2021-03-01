На Земле началась магнитная буря

А ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают значительного влияния на здоровье человека. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, метеозависимый человек почувствует себя плохо лишь в том случае, если ему сказать о буре.

«А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», — отметил эксперт.

Между тем, в июне прошлого года Американское космическое агентство NASA зафиксировало на Солнце вспышку М-класса. По данным организации, эта вспышка стала мощнейшей с октября 2017 года. Ученые предположили, что это может быть началом нового солнечного цикла.

Доцент факультета физики ВШЭ Андрей Садовский в эфире НСН рассказал об особенностях таких вспышек.