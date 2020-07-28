На Землю обрушится опасная геомагнитная буря
Опасная магнитная буря ожидается в этом вторник, 28 июля. Об этом рассказал начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергей Диденко, пишет ТАСС. Он уточнил, что неблагоприятными днями станут 28 и 29 июля.
Специалист подчеркнул, что эта магнитная буря может повлиять на работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.
Ранее стало известно, что астероид из группы небесных тел «Аполлон» приблизится к Земле 5 августа. Об этом собщили в одном из подразделений NASA. Максимальное сближение произойдёт в 19:35 мск. В этот момент астероид окажется на расстоянии, которое в семь раз больше расстояния от Земли до Луны.
Этот астероид был открыт 14 августа 2009 года, его трасса полёта пересекает орбиту Земли, отмечает Ura.ru. В диаметре это небесное тело составляет от 84 до 190 метров, что сопоставимо с размером футбольного поля.
В следующий раз этот астероид подлетит к Земле в 2137 году.
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