Вспышку на Солнце объяснили новым циклом активности

Он пояснил, что особого влияния на нашу планету эта вспышка не окажет.

«Влияние солнечных вспышек на погоду не изучено совсем. Достаточно мощная вспышка может привести к магнитной буре. Но ничего страшного она не приносит», - сказал собеседник НСН.

Эта вспышка, скорее всего, означает, что начался новый цикл активности нашего светила.

«Солнце никто предсказать не может. Но, скорее всего, это начало нового цикла активности, и дальше будет больше вспышек, больше пятен. Могут быть и более мощные вспышки. Ничего особенного в этом нет, каждые 11 лет это все повторяется», - заключил Садовский.

Отметим, что солнечный цикл длится примерно 11 лет, последний максимум солнечной активности был зарегистрирован в 2014 году.

