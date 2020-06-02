Вспышку на Солнце объяснили новым циклом активности

Доцент факультета физики ВШЭ в эфире НСН рассказал об особенностях таких вспышек.



Американское космическое агентство NASA зафиксировало на Солнце вспышку М-класса. По данным организации, эта вспышка стала мощнейшей с октября 2017 года. Ученые предположили, что это может быть началом нового солнечного цикла.

Доцент факультета физики ВШЭ Андрей Садовский в эфире НСН рассказал об особенностях таких вспышек.

«Вспышку уже ожидали давно. Так что это запоздавшее начало нового цикла. М-класс – это не самая мощная вспышка. Самая мощная – это Х-класс. Причем если вспышки М-класса идут по нарастающей от М1 до М10, то Х-класс бывает и 20, и 30. Ничего с Землей при этом не происходит. Так что М-класс – это мощная вспышка, но не настолько мощная, чтобы чему-то угрожать», - отметил ученый.

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Он пояснил, что особого влияния на нашу планету эта вспышка не окажет.

«Влияние солнечных вспышек на погоду не изучено совсем. Достаточно мощная вспышка может привести к магнитной буре. Но ничего страшного она не приносит», - сказал собеседник НСН.

Эта вспышка, скорее всего, означает, что начался новый цикл активности нашего светила.

«Солнце никто предсказать не может. Но, скорее всего, это начало нового цикла активности, и дальше будет больше вспышек, больше пятен. Могут быть и более мощные вспышки. Ничего особенного в этом нет, каждые 11 лет это все повторяется», - заключил Садовский.

Отметим, что солнечный цикл длится примерно 11 лет, последний максимум солнечной активности был зарегистрирован в 2014 году.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АстрономияСолнце
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