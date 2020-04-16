«На Уткина работаете?»: Соловьёв наорал на подчинённых

Из-за произошедшей короткой заминки Соловьёв на повышенных тонах обратился к сотрудникам, помогающим ему с подготовкой эфиров. «Слушайте, ребят, что значит у вас не готово?! Как у вас может быть не готово, когда у меня написано, что у вас готово! Или вы на Уткина работаете?» - возмутился телеведущий.

Соловьёв также предложил плохо подготовившимся членам своей команды уволиться, а позже заявил, что в этот раз он от них «в бешенстве».

Видеоответ Уткину был записан после того, как спортивный комментатор вызвал Соловьёва на «словесный баттл», назвав «маршалом пропаганды» и заявив о желании унизить оппонента. Соловьёв от баттла отказался. Во время стрима он продолжил осыпать оппонента насмешками, в том числе из-за лишнего веса, и назвал его «жирной скотиной».

Перепалка между ними возникла из-за заявления Уткина о «предательстве государства», когда в условиях карантина люди, платившие налоги, сидят дома за свой же счёт. Соловьёв в ответ назвал Уткина больным человеком, после чего они обменялись оскорблениями в «Твиттере».

