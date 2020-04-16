«На Уткина работаете?»: Соловьёв наорал на подчинённых
Телеведущий Владимир Соловьёв во время записи ответа блогеру и журналисту Василию Уткину отругал подчинённых, которые не смогли вовремя вывести на экран «твиты» его оппонента. Из оригинальной записи этот фрагмент вырезан, но сохранился на другой, также опубликованной на Youtube, пишет «Лента.ру».
Из-за произошедшей короткой заминки Соловьёв на повышенных тонах обратился к сотрудникам, помогающим ему с подготовкой эфиров. «Слушайте, ребят, что значит у вас не готово?! Как у вас может быть не готово, когда у меня написано, что у вас готово! Или вы на Уткина работаете?» - возмутился телеведущий.
Соловьёв также предложил плохо подготовившимся членам своей команды уволиться, а позже заявил, что в этот раз он от них «в бешенстве».
Видеоответ Уткину был записан после того, как спортивный комментатор вызвал Соловьёва на «словесный баттл», назвав «маршалом пропаганды» и заявив о желании унизить оппонента. Соловьёв от баттла отказался. Во время стрима он продолжил осыпать оппонента насмешками, в том числе из-за лишнего веса, и назвал его «жирной скотиной».
Перепалка между ними возникла из-за заявления Уткина о «предательстве государства», когда в условиях карантина люди, платившие налоги, сидят дома за свой же счёт. Соловьёв в ответ назвал Уткина больным человеком, после чего они обменялись оскорблениями в «Твиттере».
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