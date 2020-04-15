«Маршал пропаганды»: Уткин вызвал Соловьёва на баттл

«Выходи, попробуй защитить. Нет, не истину, не политику и не экономику — себя. Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь. И я это сделаю», - заявил Уткин.

Журналист назвал телеведущего «маршалом пропаганды» и повторил тезис, который, по его мнению, сильно задел Соловьёва — во всяком случае, именно с него началась их перепалка.

«То, что я сказал, это не от моей индивидуальности. Это же очевидно! Все мы сейчас, в пандемии, сидим у себя в квартирах за свою квартплату, проедаем свои сбережения. Нам платят зарплату люди, которые, в общем-то, не обязаны были это делать. Нашим работодателям никто не помогает — и это предательство государства», - подчеркнул Уткин.

Соловьёв ранее назвал Уткина «тяжело больным» человеком, слова которого не способны дискредитировать российское государство, а также посоветовал его «лечащему психиатру сменить лекарства», пишет NEWS.ru.

