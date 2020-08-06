Музыкант захотел работать в комиссии по уничтожению коллекционного алкоголя

Мосгорсуд предписал уничтожить 3 тысячи бутылок коллекционного алкоголя, которые являются главным вещдоком в уголовном деле петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко о контрабанде. Он получил за него почти пять лет заключения. Эксперты оценили коллекцию в 61 миллион рублей.

Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко в беседе с НСН отметил, что не отказался бы работать в комиссии по уничтожению такого алкоголя, а следом за увеселительными напитками заинтересовался бы живописными и антикварными коллекциями.