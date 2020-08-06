Музыкант захотел работать в комиссии по уничтожению коллекционного алкоголя
Мосгорсуд предписал уничтожить 3 тысячи бутылок коллекционного алкоголя, которые являются главным вещдоком в уголовном деле петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко о контрабанде. Он получил за него почти пять лет заключения. Эксперты оценили коллекцию в 61 миллион рублей.
Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко в беседе с НСН отметил, что не отказался бы работать в комиссии по уничтожению такого алкоголя, а следом за увеселительными напитками заинтересовался бы живописными и антикварными коллекциями.
«Я считаю, что, прежде всего, нужно создать специальную экспертную комиссию по уничтожению. Потому что вдвоем-втроем коллекцию на 61 миллион рублей так просто не уничтожишь. Конечно, это должна быть более расширенная группа. А потом перейдем к уничтожению живописных коллекций, скульптурных, антикварных. Я хотел бы устроиться в такую комиссию по уничтожению», – сказал он.
Кроме того, Николай Фоменко в эксклюзивном интервью НСН предположил, что лишение камчатских чиновников служебного транспорта сыграет на руку продажам местного пивного завода.
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