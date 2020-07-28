Поэт предрек новые проблемы населению из-за «карантинной» алкоголизации
Во время режима самоизоляции россияне стали больше покупать крепкий алкоголь. В частности, возросли продажи виски, рома и текилы. Об этом сообщают специалисты Росалкогольрегулирования.
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников в эфире НСН предположил, что нам еще предстоит узнать реальный масштаб последствий алкоголизации населения в период карантина.
«Я думаю, что мы еще столкнемся с большой проблемой, так как некая алкоголизация населения, действительно, во время карантина произошла. Я даже на себе это заметил. И, надо сказать, мне это не нравится. К сожалению, нас накрыло облаком пандемии, и мы даже не представляем, какие проблемы еще проявятся в будущем, в частности, связанные с нашими вредными привычками и здоровьем», – сказал он.
Кроме того, Дмитрий Воденников в эксклюзивном интервью НСН предположил, что проблемы в Хабаровске, где третью неделю бушуют протесты, являются более серьезными, чем нам представляют местные власти.
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