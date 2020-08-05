Фоменко: Лишение камчатских чиновников служебного транспорта на руку пивному заводу
Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Чиновников из Камчатки лишат служебного транспорта
Чиновников Камчатского края лишат персонального служебного транспорта и пересадят на государственное такси. Таким образом власти намерены оптимизировать работу правительственного гаража в целях экономии бюджета.
Николай Фоменко: «Я считаю, что это потрясающая новость. Наконец-то чиновники Камчатского края получат дополнительное финансирование на перемещение. Вы понимаете, если у тебя персональный автомобиль с мигалкой, то ты не знаешь, сколько ты на него тратишь, потому что государство платит и водителю зарплату и дает деньги на бензин, ремонт и так далее. А тут тебе выдали деньги в руки, и задумаешься, может сэкономить на такси, лучше выпить кружку пивка. Это плюс и пивному заводу Камчатского края, ведь чиновники не будет брезгать пивом местного разлива за деньги, которые им выдали на такси. То есть расходовать эти деньги можно куда угодно. В общем, ура, чиновники!» – прокомментировал в эфире НСН Николай Фоменко.
Суд предписал уничтожить коллекционный алкоголь на 61 млн рублей
Мосгорсуд предписал уничтожить 3 тысячи бутылок коллекционного алкоголя. Коллекция является главным вещдоком в уголовном деле о контрабанде, за которую почти пять лет заключения получил петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко. Эксперты оценили коллекцию в 61 миллион рублей.
Николай Фоменко: «Я считаю, что, прежде всего, нужно создать специальную экспертную комиссию по уничтожению. Потому что вдвоем-втроем коллекцию на 61 миллион рублей так просто не уничтожишь. Конечно, это должна быть более расширенная группа. А потом перейдем к уничтожению живописных коллекций, скульптурных, антикварных. Я хотел бы устроиться в такую комиссию по уничтожению», – сказал он в интервью НСН.
Гавайскую пиццу в России предложили запретить
Такое заявление сделал итальянский ресторатор Джулио Дзомпи. Он отметил, что настоящая итальянская пицца не может быть сладкой, поэтому гавайскую пиццу с ананасами следует переименовать в России и отнести к авторским блюдам.
Николай Фоменко: «С этим итальянским ресторатором я абсолютно согласен. Но со своей стороны хотел бы обратиться к нашим производителям чебуреков. Мне кажется, чебуреки должны быть только с мясом. А те, которые с сыром, с овощами нужно уничтожать. Присоединимся к итальянцам», – отметил для слушателей НСН Николай Фоменко.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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