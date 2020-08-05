Фоменко: Лишение камчатских чиновников служебного транспорта на руку пивному заводу

Николай Фоменко: «Я считаю, что это потрясающая новость. Наконец-то чиновники Камчатского края получат дополнительное финансирование на перемещение. Вы понимаете, если у тебя персональный автомобиль с мигалкой, то ты не знаешь, сколько ты на него тратишь, потому что государство платит и водителю зарплату и дает деньги на бензин, ремонт и так далее. А тут тебе выдали деньги в руки, и задумаешься, может сэкономить на такси, лучше выпить кружку пивка. Это плюс и пивному заводу Камчатского края, ведь чиновники не будет брезгать пивом местного разлива за деньги, которые им выдали на такси. То есть расходовать эти деньги можно куда угодно. В общем, ура, чиновники!» – прокомментировал в эфире НСН Николай Фоменко.

