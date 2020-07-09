Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет

Глобальная среднегодовая температура в каждые из ближайших пяти лет окажется на один градус выше уровня доиндустриальной эпохи 1850-1900 годов, заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Последние годы и так стал и самыми тёплыми, а в будущем максимум потепления может превысить 1,5 градуса, говорят специалисты. В ВМО считают, что в рамках сдерживания глобального потепления необходимо предпринять усилия, чтобы ограничить повышение температуры 1,5 градусами, сообщает РИА Новости.

Между тем, исследование ВМО не учитывает эффект от приостановки производства и сокращение выбросов в атмосферу в результате пандемии COVID-19.

Синоптики: 30-градусная жара в Москву больше не вернётся

В Москве май и июнь стали самыми щедрыми на осадки за всё время метеонаблюдения, отмечали российские специалисты. Вероятно, этот год войдёт в десятку самых жарких. Изменения климата происходят последние 20-30 лет и в будущем сделают для Московского региона обычными такие явления, как торнадо, говорил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Глобальное ПотеплениеПогодаКлимат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры