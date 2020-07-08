Синоптики: 30-градусная жара в Москву больше не вернётся
Такой аномальной тридцатиградусной жары, как в последние дни, в Москве этим летом больше не будет. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в эфире шоу «Соловьёв Live».
По словам специалиста, ещё будут волны тепла, но не такого мощного.
«Этим летом всего три дня, когда у нас было под +30. Я думаю, что больше такого не будет, поскольку с каждой декадой июля аномалия тепла – превышение над нормой – будет схлопываться, причём в последней декаде июля может быть даже с небольшим минусом. Но август нас ещё порадует парой волн тепла, но уже очень умеренного», - сказал Тишковец.
Раскалённый столичный воздух 7 июля остудили грозы и ливни. Как утверждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в четверг ночная температура опустится до +9…+14 градусов, дневная – до +18…+23 градусов, сообщает «Москва 24». В выходные столбики термометров снова пойдут вверх.
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