Синоптики: 30-градусная жара в Москву больше не вернётся

Такой аномальной тридцатиградусной жары, как в последние дни, в Москве этим летом больше не будет. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в эфире шоу «Соловьёв Live».

По словам специалиста, ещё будут волны тепла, но не такого мощного.

«Этим летом всего три дня, когда у нас было под +30. Я думаю, что больше такого не будет, поскольку с каждой декадой июля аномалия тепла – превышение над нормой – будет схлопываться, причём в последней декаде июля может быть даже с небольшим минусом. Но август нас ещё порадует парой волн тепла, но уже очень умеренного», - сказал Тишковец.

Раскалённый столичный воздух 7 июля остудили грозы и ливни. Как утверждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в четверг ночная температура опустится до +9…+14 градусов, дневная – до +18…+23 градусов, сообщает «Москва 24». В выходные столбики термометров снова пойдут вверх.



