Климатолог: Торнадо в Московском регионе станут нормой
Климатологи считают июль самым дождливыми и опасным месяцем в европейской части России. По словам специалистов, чередование аномальной жары и сильных дождей может привести к учащению в столичном регионе такого явления, как смерчи. Об этом «Радио 1» рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.
По словам специалиста, смена климата происходит в течение последних 20-30 лет. Очевидно, что погода Москве и области стала заметно жарче. Поэтому, как отметил Семёнов, такие явления, которые раньше встречались очень редко, могут стать достаточно регулярными. Например, торнадо.
«Хотя торнадо или смерчи уже случались на Европейской территории России, в Московской области. И в летописях, и историческом прошлом, и в последние несколько десятилетий это всё наблюдалось. Другое дело, что происходящие изменения в целом могут способствовать тому, что такие явления станут чаще», – подчеркнул климатолог.
Кроме того, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН назвал по-настоящему опасное явление, которое может возникнуть в июле.
«В этом случае возможны большие проблемы. Это иссушение почвы – почвенная засуха. Когда почва высыхает, а влаги нет, всё тепло, которое приходит от солнца, дополнительно начинает греть атмосферу, как нагретая сковородка. Это способствует ещё большей жаре. Дальше наступают сопутствующие неприятные явления – пожары, сильное загрязнение атмосферы. Всё это скапливается, не выветривается. Но предсказать такое явление очень непросто», – отметил специалист.
Кстати, ранее стало известно, что в Москве из-за жары был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом заявили Гидрометцентре России, отметив, что предупреждение будет действовать с 11:00 до 16:00 вторника, 7 июля. Синоптики предупредили, что завтра воздух в столичном регионе может прогреться до +33 °C.
Метеорологи предупредили, что жаркая погода сохранится в мегаполисе и в среду. В Москве ожидается до 26–28 градусов выше ноля, по области – до +29. Однако уже с четверга жители столичного региона почувствуют приближение холодного фронта, отмечает Москва 24, а к выходным в город вновь вернется жара.
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