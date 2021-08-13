Вызывайте Ноя. Синоптик предрек Кубани новые ливни и смерчи
В Москве начнет теплеть, а на юге - ливни и смерчи, предупредил Александр Шувалов.
В Москве на выходных будет хорошая погода без осадков, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» синоптик Александр Шувалов. Он пояснил, что период сильных дождей в московском регионе уже закончился. Теперь температура воздуха будет прибавлять по 2 градуса каждый день: в субботу +24, в воскресенье +26.
«На следующей неделе в Москве ожидается теплая погода, но небольшие кратковременные дожди пройдут во вторник и четверг. В последние летние дни сильного перехода к осени быть не должно», - добавил Шувалов.
Синоптик при этом предупредил, что на российских курортах погода совсем иная.
«Ситуация на побережьях Черного и Азовского морей сильно осложняется субтропическим штормовым циклоном, который завис над Азовским морем. Он наблюдался накануне. Там были наиболее сильные дожди. Сейчас эпицентр стихии смещается на восток и Краснодарский край, поэтому черноморское побережье Кавказа, а также восток Крыма накроют ливни. Кроме того, на побережье Анапы и в Сочи не исключен выход водяных смерчей в море», - уверен метеоролог.
Ранее сообщалось, что жители Крымска паникуют в ожидании «библейского потопа».
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