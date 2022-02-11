Тишковец пообещал москвичам теплую и солнечную погоду в День влюбленных
В Москве в День влюбленных ожидается теплая и солнечная погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, 14 февраля погода в городе проведет «репетицию предвесенья». Осадки маловероятны. В этот день, по словам синоптика, будет солнечно, а температура воздуха днем поднимется до 2 градусов тепла.
День всех влюбленных, он же День Святого Валентина, уже давно стал праздником, который отмечается во множестве стран мира. Однако в некоторых государствах эта дата имеет совсем другое значение, не связанное с романтикой и любовью. Так, в Германии 14 февраля стало Днем психически больных, а Святой Валентин считается их покровителем.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН порассуждал на тему связи этих трактовок 14 февраля и пришел к выводу, что здесь прослеживается определенная логика. Он заметил, что влюбленность, конечно, нельзя назвать психической болезнью, но это определенно яркое эмоциональное состояние.
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