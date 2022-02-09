Подмосковье весной может подтопить

В случае бурной тёплой весны в Московской области есть опасность возникновения паводков в связи со снежной зимой. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как пояснил специалист, с повышением температуры воздуха снег будет уплотняться, а высота снежного покрова пойдёт вниз. Однако одновременно будет увеличиваться объём накопленной воды в этих сугробах.

«В связи с этим синоптикам и гидрологам надо очень внимательно следить за ситуацией. В случае, если весна будет с хорошим всплеском тепла, то может повториться то, что мы наблюдали последние дни на Кубани. Хотя многие реки Подмосковья не зарегулированы, подтопления вполне возможны, особенно на дачных участках, расположенных в поймах рек», — рассказал Шувалов в эфире «Радио 1».

По оценке специалиста, температурный фон до двадцатых чисел февраля в столичном регионе будет нестабильным.

«Сегодня Московский регион посетило солнце, увы, это ненадолго. Связано это с тем, что мы на очень непродолжительное время попали в промежуточную зону повышенного давления. На подходе следующая волна. Уже в четверг, 10 февраля регион накроет мокрый снег при плюсовой температуре. В пятницу тоже будет тепло – +1…+2 °C, в выходные температура опять понизиться, возможны небольшие прояснения», - пояснил глава прогностического центра.

Температура воздуха вновь начнёт повышаться в начале следующей недели.

По оценке синоптиков, нынешний февраль может войти в пятёрку самых тёплых в 21 веке, однако рекорд 1990 года, скорее всего, устроит. Тогда средняя температура февраля превышала 0 °C.

