Лето в Москве прогнозируется в пределах климатической нормы
26 мая 202311:38
Лето в Москве прогнозируется в пределах климатической нормы. Дневная температура будет в пределах +20-25 градусов. Об этом рассказала РИА Новости сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, наступление 30-градусной жары вероятно не раньше июля.
В последние майские выходные в Москву придет похолодание до 17 градусов, в воскресенье ожидается небольшой дождь, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru