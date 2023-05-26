Лето в Москве прогнозируется в пределах климатической нормы

Лето в Москве прогнозируется в пределах климатической нормы. Дневная температура будет в пределах +20-25 градусов. Об этом рассказала РИА Новости сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, наступление 30-градусной жары вероятно не раньше июля.

В последние майские выходные в Москву придет похолодание до 17 градусов, в воскресенье ожидается небольшой дождь, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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