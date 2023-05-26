«Май немного подкачал»: Москвичей ждет похолодание в последние весенние выходные
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире НСН заявил, что уже в воскресенье температура опустится до 17 градусов, ожидаются небольшие дожди.
В последние майские выходные в Москву придет похолодание до 17 градусов, в воскресенье ожидается небольшой дождь, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.
«Я бы назвал погоду на предстоящие выходные и конец мая невыразительной, без резких всплесков тепла и без резких провалов холода, без резких телодвижений. У нас на выходные ожидается понижение температуры, смена воздушной массы. В субботу ожидается около 22 градусов тепла, а в воскресенье уже 17-19 градусов», - отметил он.
Завершится календарная весна также небольшими осадками и умеренной температурой, добавил Шувалов.
«Потом температура выправится и опять вернется к 20-21 градусу. В температурный предел 17-22 градуса погода будет укладываться вплоть до конца мая. Что касается осадков, то таких интенсивных, которые прошли вчера, уже не ожидается. В субботу без осадков, в воскресенье небольшой дождь. И небольшой дождь также в начале следующей недели, скорее всего, в среду и четверг», - сказал синоптик.
Собеседник НСН подвел итоги весны, назвав погоду в этом сезоне неоднородной и даже противоречивой. Март и апрель в Москве в этом году были теплее нормы, а вот май «подкачал».
«Весна для столичного региона в плане температур была крайне неоднородной, были теплые март и апрель с превышением температур на два градуса по сравнению с нормой. Но май немножко подкачал, температура была на градус ниже обычной, чего не было давно. Что касается осадков, то март месяц был очень богат осадками, а потом меньше нормы осадков в апреле и только половина месячной нормы в мае. Погода была противоречивой», - подытожил он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что индекс энергии солнечных лучей на юге страны уже соответствует июльским показателям. Он посоветовал не находиться на солнце в полуденные часы.
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