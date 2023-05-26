«Май немного подкачал»: Москвичей ждет похолодание в последние весенние выходные

Завершится календарная весна также небольшими осадками и умеренной температурой, добавил Шувалов.

«Потом температура выправится и опять вернется к 20-21 градусу. В температурный предел 17-22 градуса погода будет укладываться вплоть до конца мая. Что касается осадков, то таких интенсивных, которые прошли вчера, уже не ожидается. В субботу без осадков, в воскресенье небольшой дождь. И небольшой дождь также в начале следующей недели, скорее всего, в среду и четверг», - сказал синоптик.

Собеседник НСН подвел итоги весны, назвав погоду в этом сезоне неоднородной и даже противоречивой. Март и апрель в Москве в этом году были теплее нормы, а вот май «подкачал».

«Весна для столичного региона в плане температур была крайне неоднородной, были теплые март и апрель с превышением температур на два градуса по сравнению с нормой. Но май немножко подкачал, температура была на градус ниже обычной, чего не было давно. Что касается осадков, то март месяц был очень богат осадками, а потом меньше нормы осадков в апреле и только половина месячной нормы в мае. Погода была противоречивой», - подытожил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что индекс энергии солнечных лучей на юге страны уже соответствует июльским показателям. Он посоветовал не находиться на солнце в полуденные часы.

