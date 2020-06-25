Лето идет по плану: Синоптики дали прогноз на конец июня

Погода до конца июня будет соответствовать норме, дали прогноз в Гидрометцентра. Это относится к северо-западу России, столичному региону и Санкт-Петербургу, где среднесуточные температуры составят 16 градусов. На юге России будет около 20 градусов.

В плюс значения уйдут на большей части Азиатской территории, там температуры будут выше нормы на 4-8 градусов. Наибольшие отклонения будут наблюдаться на севере Сибири, отклонения от нормы до четырех градусов ждут жителей юга Сибири. Среднесуточная температура на большей части Сибири — 20 градусов.

В центре и западе Приволжского федерального округа и на Урале — в среднем на четыре градуса ниже нормы.