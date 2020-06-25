Лето идет по плану: Синоптики дали прогноз на конец июня
Роман Вильфанд и Евгений Тишковец в интервью НСН сообщили, что на большей части страны июньские значения температур в целом соответствуют норме.
Погода до конца июня будет соответствовать норме, дали прогноз в Гидрометцентра. Это относится к северо-западу России, столичному региону и Санкт-Петербургу, где среднесуточные температуры составят 16 градусов. На юге России будет около 20 градусов.
В плюс значения уйдут на большей части Азиатской территории, там температуры будут выше нормы на 4-8 градусов. Наибольшие отклонения будут наблюдаться на севере Сибири, отклонения от нормы до четырех градусов ждут жителей юга Сибири. Среднесуточная температура на большей части Сибири — 20 градусов.
В центре и западе Приволжского федерального округа и на Урале — в среднем на четыре градуса ниже нормы.
Как сообщил НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Москве и Подмосковье дневная температура составит около +24 ⁰С-25 ⁰С. С пятницы меняется система переноса воздушных масс.
«Ветер будет северо-западный, а в субботу и западный. И температура будет в диапазоне +25…+30⁰С. В воскресенье примерно такой же температурный фон - +26…+29⁰С. То есть будет вполне жаркая погода», - дал прогноз собеседник НСН.
Говоря про погоду этим летом в целом, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что не ожидает экстремальных отклонений от нормы. В июне положительная аномалия составит один-два градуса при небольшой засушливости (на 5% выше нормы), месяц будет умеренно тёплым и с большим количеством солнечных дней, чем обычно, сказал он НСН.
«В июле отклонение от нормы – максимум 1,5 градуса. Дефицит осадков на уровне 10-15% от нормы. Их будет меньше. Макушка лета будет выдающейся. Но на экстремальную жару рассчитывать не стоит. Температура в августе тоже в пределах нормы, а переувлажнение достигнет 15-20%», - прогнозирует он.
Вместе с тем, в летний период возможны волны похолодания из-за циклонов с дождями, а также зоны более теплой и солнечной погоды.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
607 тыс.+7 176 / сут.
Умерли
8 513+154 / сут.
Выздоровели
369 тыс.+12 393 / сут.
- Российское рыболовное судно село на мель у берегов Норвегии
- Пушков: Европейцы станут «заложниками США» из-за размещения ракет
- Лето идет по плану: Синоптики дали прогноз на конец июня
- Японцы отказались размешать комплексы ПРО США
- Не смущать народ: СМИ объяснили перенос судов над мятежным схиигуменом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru