Прогнозы разошлись: Будет ли лето экстремально жарким

Прогнозы на лето, как обычно, расходятся. Так, во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и ЧС заявили о повышенной вероятности периодов с экстремально высокими температурами в июне и июле, передаёт РИА Новости. Там говорят, что в умеренных широтах дневные температуры будут достигать +30 градусов, на юге страны +35 градусов. Жара спровоцирует пожары на юге Сибири и Дальнего Востока, предупреждают специалисты.

Евгений Тишковец, однако, не ждёт экстремальных отклонений от нормы. В июне положительная аномалия составит один-два градуса при небольшой засушливости (на 5% выше нормы), месяц будет умеренно тёплым и с большим количеством солнечных дней, чем обычно, сказал он НСН.



«В июле отклонение от нормы – максимум 1,5 градуса. Дефицит осадков на уровне 10-15% от нормы. Их будет меньше. Макушка лета будет выдающейся. Но на экстремальную жару рассчитывать не стоит. Температура в августе тоже в пределах нормы, а переувлажнение достигнет 15-20%», - прогнозирует он.

Вместе с тем, в летний период возможны волны похолодания из-за циклонов с дождями, а также зоны более теплой и солнечной погоды, добавил Тишковец.

Руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин считает, что для предстоящего лета, как и для предыдущего, будет характерна резкая смена погоды. Возможны обвалы температур с +20 градусов до +10, или наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара, отметил он в интервью «Российской газете».

