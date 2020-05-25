Прогнозы разошлись: Будет ли лето экстремально жарким
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН сообщил, что ожидает комфортного в температурном плане лета, но с периодами похолодания.
Аномально холодная для мая погода в столичном регионе в понедельник, наконец, сменится потеплением. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Facebook, 25 мая в Москве будет до +16...+18 градусов при переменной облачности с небольшими дождями. До таких температур в начале недели потеплеет и в других регионах европейской части России, а на юге страны столбики термометров могут дорасти до +25...+28 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Прогнозы на лето, как обычно, расходятся. Так, во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и ЧС заявили о повышенной вероятности периодов с экстремально высокими температурами в июне и июле, передаёт РИА Новости. Там говорят, что в умеренных широтах дневные температуры будут достигать +30 градусов, на юге страны +35 градусов. Жара спровоцирует пожары на юге Сибири и Дальнего Востока, предупреждают специалисты.
Евгений Тишковец, однако, не ждёт экстремальных отклонений от нормы. В июне положительная аномалия составит один-два градуса при небольшой засушливости (на 5% выше нормы), месяц будет умеренно тёплым и с большим количеством солнечных дней, чем обычно, сказал он НСН.
«В июле отклонение от нормы – максимум 1,5 градуса. Дефицит осадков на уровне 10-15% от нормы. Их будет меньше. Макушка лета будет выдающейся. Но на экстремальную жару рассчитывать не стоит. Температура в августе тоже в пределах нормы, а переувлажнение достигнет 15-20%», - прогнозирует он.
Вместе с тем, в летний период возможны волны похолодания из-за циклонов с дождями, а также зоны более теплой и солнечной погоды, добавил Тишковец.
Руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин считает, что для предстоящего лета, как и для предыдущего, будет характерна резкая смена погоды. Возможны обвалы температур с +20 градусов до +10, или наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара, отметил он в интервью «Российской газете».
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