Вильфанд: Дожди Параду Победы не помешают

В день парада Победы 24 июня в Москве и на европейской территории России ожидается солнечная погода без осадков. Об этом НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни европейская территория России будет находиться под воздействием северных воздушных масс, то есть воздух генетически холодный. И температура будет зависеть от того, насколько солнечной будет погода. Сейчас солнце находится в зените, потому что период летнего солнцестояния. Поэтому, если погода малооблачная, то солнце существенно нивелирует этот холод с севера. Сегодня солнечная погода, поэтому температура будет в диапазоне +22…+23⁰С. Завтра погода будет облачной, и периодически дожди - температура понизится до +20…+22⁰С. В среду восстановление солнечной погоды, осадков не прогнозируем. Столбик термометра поднимется в диапазоне +24…+26⁰С. В четверг температура понизится на пару градусов»,- сказал синоптик.