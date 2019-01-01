Кефир вместо колбасы. Онколог рассказал россиянам, как уберечься от рака

Собеседник НСН добавил, что людям необходимо отказываться от употребления колбасы, которая, по мнению ведущих специалистов, является канцерогеном для организма. Вместо этого заслуженный онколог посоветовал употреблять кефир, мацони и йогурт.

«Я утром съедаю 150 грамм мацони, это йогурт практически. Разная закваска, но она приводит к одному результату – брожению и получению кисло-молочного продукта. Утром ли, вечером, не надо из этого делать проблему. Вместо бутерброда с маслом и сыром съешьте миску кефира или йогурта, можете с хлебом, можете без. И вообще понемногу меняйте свое питание, уходите от колбас. Потому что колбасы независимо от их качества повышают риск развития онкологии. Международная группа по борьбе с раком приравняла потребление переработанных мясных продуктов – колбасу, ветчину и так далее – к канцерогенным факторам для человека», - заключил он.

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали несколько рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание. Специалисты советуют отказываться от продуктов из переработанного мяса (сосисок и колбаса) и пару раз в неделю заменять красное мясо на фасоль. Они схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлементов. При этом фасоль приносит фигуре больше пользы. Чтобы уменьшить потребление соли, нужно соленые орехи заменить несолеными. Вместо сливочного масла употреблять оливковое и использовать его также вместо майонеза. Врачи посоветовали заменить белый хлеб на цельнозерновой, жирное молоко на 1%-ое, картофельные чипсы на попкорн, пиццу пепперони на овощную, а картошку фри на жареные кусочки тыквы.

