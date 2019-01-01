Кефир вместо колбасы. Онколог рассказал россиянам, как уберечься от рака
Президент противоракового общества, академик Давид Заридзе в эфире НСН подтвердил пользу кисло-молочных продуктов в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Умеренное потребление молока и его производных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда заболеваний, сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на исследование испанских ученых. Специалисты проанализировали ряд крупных работ, посвященных профилактическим свойствам молока, и выяснили, что потребление нежирной молочной продукции, например йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря.
Онколог, президент противоракового общества, приглашенный профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе признал в эфире НСН пользу ежедневного употребления небольшого объема кисло-молочных продуктов.
«Все это так, только слово "молоко" не стоит использовать отдельно. Все это кисло-молочные продукты. Йогурт, мацони... Это не только недавнее исследование испанских ученых, это давно уже известны данные, мы, в том числе, получили похожие данные о взаимодействии кисло-молочной продукции с раком желудка. Тут особо новостей нет. Но это важно. Это подтверждение предыдущих исследований, кисло-молочные продукты с низким содержанием жира, в первую очередь снижают риск развития метаболического синдрома, ожирения, диабета, и как последствие – снижение риска развития рака в основном ободочной и толстой кишки, молочной железы, рака желудка, по нашим данным. Насчет мочевого пузыря, честно говоря, я не особенно понимаю, наверное, имеется в виду желчного пузыря», - поправил профессор.
Собеседник НСН добавил, что людям необходимо отказываться от употребления колбасы, которая, по мнению ведущих специалистов, является канцерогеном для организма. Вместо этого заслуженный онколог посоветовал употреблять кефир, мацони и йогурт.
«Я утром съедаю 150 грамм мацони, это йогурт практически. Разная закваска, но она приводит к одному результату – брожению и получению кисло-молочного продукта. Утром ли, вечером, не надо из этого делать проблему. Вместо бутерброда с маслом и сыром съешьте миску кефира или йогурта, можете с хлебом, можете без. И вообще понемногу меняйте свое питание, уходите от колбас. Потому что колбасы независимо от их качества повышают риск развития онкологии. Международная группа по борьбе с раком приравняла потребление переработанных мясных продуктов – колбасу, ветчину и так далее – к канцерогенным факторам для человека», - заключил он.
Ранее сообщалось, что американские ученые разработали несколько рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание. Специалисты советуют отказываться от продуктов из переработанного мяса (сосисок и колбаса) и пару раз в неделю заменять красное мясо на фасоль. Они схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлементов. При этом фасоль приносит фигуре больше пользы. Чтобы уменьшить потребление соли, нужно соленые орехи заменить несолеными. Вместо сливочного масла употреблять оливковое и использовать его также вместо майонеза. Врачи посоветовали заменить белый хлеб на цельнозерновой, жирное молоко на 1%-ое, картофельные чипсы на попкорн, пиццу пепперони на овощную, а картошку фри на жареные кусочки тыквы.
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