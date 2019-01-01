Общество

Кефир вместо колбасы. Онколог рассказал россиянам, как уберечься от рака

4 июля15:45
Станислав Меркулов

Президент противоракового общества, академик Давид Заридзе в эфире НСН подтвердил пользу кисло-молочных продуктов в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Умеренное потребление молока и его производных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда заболеваний, сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на исследование испанских ученых. Специалисты проанализировали ряд крупных работ, посвященных профилактическим свойствам молока, и выяснили, что потребление нежирной молочной продукции, например йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря.

Онколог, президент противоракового общества, приглашенный профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе признал в эфире НСН пользу ежедневного употребления небольшого объема кисло-молочных продуктов.

«Все это так, только слово "молоко" не стоит использовать отдельно. Все это кисло-молочные продукты. Йогурт, мацони... Это не только недавнее исследование испанских ученых, это давно уже известны данные, мы, в том числе, получили похожие данные о взаимодействии кисло-молочной продукции с раком желудка. Тут особо новостей нет. Но это важно. Это подтверждение предыдущих исследований, кисло-молочные продукты с низким содержанием жира, в первую очередь снижают риск развития метаболического синдрома, ожирения, диабета, и как последствие – снижение риска развития рака в основном ободочной и толстой кишки, молочной железы, рака желудка, по нашим данным. Насчет мочевого пузыря, честно говоря, я не особенно понимаю, наверное, имеется в виду желчного пузыря», - поправил профессор.

Россиянам посоветовали заменить мясо на ягоду

Собеседник НСН добавил, что людям необходимо отказываться от употребления колбасы, которая, по мнению ведущих специалистов, является канцерогеном для организма. Вместо этого заслуженный онколог посоветовал употреблять кефир, мацони и йогурт.

«Я утром съедаю 150 грамм мацони, это йогурт практически. Разная закваска, но она приводит к одному результату – брожению и получению кисло-молочного продукта. Утром ли, вечером, не надо из этого делать проблему. Вместо бутерброда с маслом и сыром съешьте миску кефира или йогурта, можете с хлебом, можете без. И вообще понемногу меняйте свое питание, уходите от колбас. Потому что колбасы независимо от их качества повышают риск развития онкологии. Международная группа по борьбе с раком приравняла потребление переработанных мясных продуктов – колбасу, ветчину и так далее – к канцерогенным факторам для человека», - заключил он.

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали несколько рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание. Специалисты советуют отказываться от продуктов из переработанного мяса (сосисок и колбаса) и пару раз в неделю заменять красное мясо на фасоль. Они схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлементов. При этом фасоль приносит фигуре больше пользы. Чтобы уменьшить потребление соли, нужно соленые орехи заменить несолеными. Вместо сливочного масла употреблять оливковое и использовать его также вместо майонеза. Врачи посоветовали заменить белый хлеб на цельнозерновой, жирное молоко на 1%-ое, картофельные чипсы на попкорн, пиццу пепперони на овощную, а картошку фри на жареные кусочки тыквы.

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ТЕГИ:ОнкологияЗдоровое Питание