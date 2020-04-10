Китай исключил собак из списка « съедобных» животных
Министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка животных, мясо котрых можно есть. Как пишет Reuters, власти объяснили своё решение тем, в мире собаки признаны животными-компаньонами и домашними питомцами, потому в КНР больше не рассматривают их как скот.
Также ведомство опубликовало обновлённый список животных, которых признают скотом и птицей, годных к употреблению в пищу и использованию в коммерческих целях.
Добавим, по информации зоозащитной организации Humane Society International, ежегодно в Китае убивают до 10 миллионов собак с целью получения мяса.
Ранее НСН писала, что участились случаи, когда владельцы домашних животных привозят своих питомцев в ветеринарные клиники для усыпления из-за опасений, что кошки или собаки «наградят» их коронавирусом, сообщает «АиФ». Коронавирус, как утверждают специалисты, пришел к нам из животного мира, что и побудило многих людей на подобные действия.
Ветеринарный врач - невропатолог, нейрорадиолог, заведующий отделением методов лучевой диагностики и неврологии ИВЦ МВА Максим Лапшин рассказал в эфире НСН, могут ли домашние животные заразиться коронавирусом и заразить им своих хозяев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
- Трамп заявил, что в США от коронавируса умрут меньше 100 тысяч человек
- Путин обсудил нефтяной вопрос с принцем Саудовской Аравии
- Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
- Собянин вводит в Москве пропускной режим. Видеообращение