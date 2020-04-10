Китай исключил собак из списка « съедобных» животных

Министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка животных, мясо котрых можно есть. Как пишет Reuters, власти объяснили своё решение тем, в мире собаки признаны животными-компаньонами и домашними питомцами, потому в КНР больше не рассматривают их как скот.

Также ведомство опубликовало обновлённый список животных, которых признают скотом и птицей, годных к употреблению в пищу и использованию в коммерческих целях.

Добавим, по информации зоозащитной организации Humane Society International, ежегодно в Китае убивают до 10 миллионов собак с целью получения мяса.

Зоопсихолог считает, что самоизоляция людей идёт на пользу домашним животным

Ранее НСН писала, что участились случаи, когда владельцы домашних животных привозят своих питомцев в ветеринарные клиники для усыпления из-за опасений, что кошки или собаки «наградят» их коронавирусом, сообщает «АиФ». Коронавирус, как утверждают специалисты, пришел к нам из животного мира, что и побудило многих людей на подобные действия.

Ветеринарный врач - невропатолог, нейрорадиолог, заведующий отделением методов лучевой диагностики и неврологии ИВЦ МВА Максим Лапшин рассказал в эфире НСН, могут ли домашние животные заразиться коронавирусом и заразить им своих хозяев.

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ФОТО: pixabay.com
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