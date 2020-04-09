Собачий карантин: Опасен ли коронавирус для домашних животных?
Ветврач – невропатолог подчеркнул в эфире НСН, что не располагает достоверными данными о том, что животные умирают от нового штамма коронавируса или заражают им людей.
Участились случаи, когда владельцы домашних животных привозят своих питомцев в ветеринарные клиники для усыпления из-за опасений, что кошки или собаки «наградят» их коронавирусом, сообщает «АиФ». Коронавирус, как утверждают специалисты, пришел к нам из животного мира, что и побудило многих людей на подобные действия.
Ветеринарный врач - невропатолог, нейрорадиолог, заведующий отделением методов лучевой диагностики и неврологии ИВЦ МВА Максим Лапшин рассказал в эфире НСН, могут ли домашние животные заразиться коронавирусом и заразить им своих хозяев.
- Известны ли вам случаи заражения животных коронавирусом?
- В рамках ветеринарной практики мы встречаем огромное количество случаев заражения коронавирусом у животных - и речь не только о домашних животных, кошках и собаках. Но это иные штаммы коронавирусной инфекции, не COVID-19 и встречаем мы его уже очень много лет. Изучены эти штаммы у животных уже достаточно хорошо и основными проявлениями у животных являются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта. И эти штаммы коронавируса не опасны для человека.
- Есть ли сейчас тесты для выявления коронавируса у животного?
- Если говорить про диагностику штаммов, которыми болеют домашние животные, то она достаточно обширна и разнообразна - есть и экспресс-методы диагностики. Также существуют более длительные и чувствительные анализы - они не в дефиците и их можно провести практически во всех ветеринарных клиниках. Когда затрагивают вопросы о новом типе коронавируса - COVID-19 и его взаимоотношениях с домашними животными, то всю информацию можно поделить на две группы: «официальная информация от ВОЗ» и «вся остальная информация». То, что касается официальной информации от ВОЗ - подтверждений что COVID-19 является зооантропонозом (группа заболеваний, общих для человека и животных) пока не поступало. Но на текущий момент появляется много информации в различных источниках касательно того, что животные болеют, заражаются и умирают от нового штамма коронавируса.
- Могли бы рассказать о конкретных случаях заражения животных коронавирусом?
- Постараемся разобрать самые активно обсуждаемые случаи. Погибший возрастной шпиц - это 17-летний померанский шпиц, который был помещён на карантин в связи с положительным анализом на COVID-19. Через две недели повторный тест показал отрицательный результат. Собака погибла после окончания карантина от хронических заболеваний. Кошки болеют коронавирусом COVID-19 - информация была опубликована китайскими специалистами. Информация считается неподтвержденной со стороны независимой экспертизы и при рецензировании результатов. В связи с отсутствием официального подтверждения информации от WSAVA или ВОЗ прислушиваться к результатам исследования пока необосновано. Пока неизвестно, может ли вирус SARS-CoV-2 передаваться от кошек к людям, вызывая заболевание COVID-19. Близких "родственников" коронавируса нового типа ищут среди вирусов диких животных. Самые близкие из найденных — коронавирусы летучих мышей и панголинов.
- Может ли хозяин, который болеет коронавирусом заразить своего питомца?
- Собака заразилась от владельца - у собаки, чей владелец был болен COVID-19, обнаружили положительный результат во время диагностики. У собаки отсутствуют какие-либо симптомы аналогичные людям. У другой собаки, также проживающей вместе с ними, результат диагностики отрицательный. Данную ситуацию прокомментировали в WSAVA, пояснив, что причин предполагать, что COVID-19 можно заразиться от животных пока нет. Следим за дальнейшим развитием событий.
- Какие меры стоит предпринять владельцам домашних животных?
- Суммируем всю текущую информацию: на данный момент времени переживать о состоянии и благополучии домашних животных в связи с риском заражения ими COVID-19 не стоит, но нужно не забывать о мерах личной гигиены и в обязательном порядке проводить обработку рук после любых контактов с животными. Эта рекомендация не появилась после возникновения нового коронавируса - она была всегда. Если вдруг, вы переживаете за своих любимцев и беспокоитесь об их здоровье - вы всегда можете обратиться к ветеринарным врачам. Мы все продолжаем работать в штатном режиме и делаем все для защиты и здоровья наших пациентов.
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