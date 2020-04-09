Собачий карантин: Опасен ли коронавирус для домашних животных?

Участились случаи, когда владельцы домашних животных привозят своих питомцев в ветеринарные клиники для усыпления из-за опасений, что кошки или собаки «наградят» их коронавирусом, сообщает «АиФ». Коронавирус, как утверждают специалисты, пришел к нам из животного мира, что и побудило многих людей на подобные действия.

Ветеринарный врач - невропатолог, нейрорадиолог, заведующий отделением методов лучевой диагностики и неврологии ИВЦ МВА Максим Лапшин рассказал в эфире НСН, могут ли домашние животные заразиться коронавирусом и заразить им своих хозяев.

- Известны ли вам случаи заражения животных коронавирусом?

- В рамках ветеринарной практики мы встречаем огромное количество случаев заражения коронавирусом у животных - и речь не только о домашних животных, кошках и собаках. Но это иные штаммы коронавирусной инфекции, не COVID-19 и встречаем мы его уже очень много лет. Изучены эти штаммы у животных уже достаточно хорошо и основными проявлениями у животных являются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта. И эти штаммы коронавируса не опасны для человека.

- Есть ли сейчас тесты для выявления коронавируса у животного?

- Если говорить про диагностику штаммов, которыми болеют домашние животные, то она достаточно обширна и разнообразна - есть и экспресс-методы диагностики. Также существуют более длительные и чувствительные анализы - они не в дефиците и их можно провести практически во всех ветеринарных клиниках. Когда затрагивают вопросы о новом типе коронавируса - COVID-19 и его взаимоотношениях с домашними животными, то всю информацию можно поделить на две группы: «официальная информация от ВОЗ» и «вся остальная информация». То, что касается официальной информации от ВОЗ - подтверждений что COVID-19 является зооантропонозом (группа заболеваний, общих для человека и животных) пока не поступало. Но на текущий момент появляется много информации в различных источниках касательно того, что животные болеют, заражаются и умирают от нового штамма коронавируса.