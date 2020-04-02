Зоопсихолог считает, что самоизоляция людей идёт на пользу домашним животным

Отвечая на вопрос, есть ли те животные, которым некомфортно от постоянного присутствия хозяев дома, эксперт уточнил несколько негативных нюансов.

«Если хозяин ругает или игнорирует своих питомцев, или если дома есть дети, которые не контролируют себя в своём общении с ними, то это действительно может негативно сказаться на психике животного. Другой отрицательный момент – если животное привыкнет к постоянному присутствию хозяина рядом, то после того как пройдёт режим самоизоляции оно будет достаточно тяжело переживать вход в обычный режим работы хозяина, когда они видятся с ним утром и вечером. В целом, самоизоляция для животных это скорее плюс, чем минус» - рассказал Мирослав Волков.

Также он прокомментировал ограничение о выгуле собак в пределах 100 метров от дома.

«Я это ограничение не понял, оно достаточно спорно, потому что у нас обычно в пределах 100 метров от домов детские площадки. Это скорее негативная мера, потому что, например, в Москве, самые популярные породы собак хоть и не большие, но охотничьи и активные – джек-рассел-терьер, бигль, такса. Эти животные очень активные и интенсивная прогулка для них является одним из важнейших моментов содержания. От этого зависит их здоровье и поведение и чем менее интенсивна прогулка, тем она должна быть дольше. Вы можете гулять в пределах 100 метров, но полтора-два часа или больше. Иначе может пострадать здоровье собаки или ваша квартира. Потому что у собаки может выработаться гиперактивность или деструктивное поведение», - предупредил зоопсихолог.

Ранее психологи рассказали о пользе домашних животных для своих хозяев, во время самоизоляции.

