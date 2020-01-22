В России из-за теплой зимы проснулись клещи

По словам специалиста, массовой активизации клещей, которая даёт эпидемиологические осложнения, не ожидается, передает RT со ссылкой на радиостанцию Sputnik. Шашина призвала россиян не паниковать – для клещей такая температура все равно низкая. Для их активной жизнедеятельности необходимо, чтобы она поднялась до +8...+10 °С, сообщает телеканал «360». Сейчас вероятность подцепить насекомое крайне низкая.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев предупредил о том, что теплая зима в центральной России не является гарантией того, что по стране не прокатится эпидемия гриппа.