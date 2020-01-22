В России из-за теплой зимы проснулись клещи
Из-за аномально теплой зимы в России проснулись клещи. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. По ее словам, возможны единичные случаи активизации этих кровососущих.
По словам специалиста, массовой активизации клещей, которая даёт эпидемиологические осложнения, не ожидается, передает RT со ссылкой на радиостанцию Sputnik. Шашина призвала россиян не паниковать – для клещей такая температура все равно низкая. Для их активной жизнедеятельности необходимо, чтобы она поднялась до +8...+10 °С, сообщает телеканал «360». Сейчас вероятность подцепить насекомое крайне низкая.
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев предупредил о том, что теплая зима в центральной России не является гарантией того, что по стране не прокатится эпидемия гриппа.
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