В Москве побит температурный рекорд 63-летней давности

Ранее НСН писала, что москвичей предупредили о сильном ветре, гололедице и мокром снеге. Как отметили в столичном главке МЧС, непогода сохранится в регионе до утра 22 января. В частности, отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 м/с. Московский автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также парковаться вдали от деревьев.

Кроме того, синоптики предупредили жителей столичного региона о резких скачках атмосферного давления. 21 января оно существенно упадет – до 738 миллиметров ртутного столба. Также сообщается, что «желтый» уровень опасности, объявленный из-за ветра, продолжит действовать в Москве и Подмосковье до утра 22 января.

