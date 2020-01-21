В Москве побит температурный рекорд 63-летней давности
В столичном регионе во вторник, 21 января, столбики термометров достигли отметки +3,4 °С. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Таким образом, по его словам , был установлен новый температурный рекорд для 21 января. Специалист подчеркнул, что предыдущий рекорд тепла для этой даты зафиксировали в 1957 году (+3,3 °С).
Ранее НСН писала, что москвичей предупредили о сильном ветре, гололедице и мокром снеге. Как отметили в столичном главке МЧС, непогода сохранится в регионе до утра 22 января. В частности, отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 м/с. Московский автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также парковаться вдали от деревьев.
Кроме того, синоптики предупредили жителей столичного региона о резких скачках атмосферного давления. 21 января оно существенно упадет – до 738 миллиметров ртутного столба. Также сообщается, что «желтый» уровень опасности, объявленный из-за ветра, продолжит действовать в Москве и Подмосковье до утра 22 января.
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