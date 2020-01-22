В среду в Москве установлен новый температурный рекорд

22 января 202011:45

В среду в Москве установлен новый температурный рекорд. Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, во вторник в 22 часа столбик термометра поднялся до плюс 4,1 градуса. Это рекорд за всю историю метеонаблюдений.

Специалист отметила, что метеорологические сутки начинаются с 22-х часов, поэтому этот показатель относится уже к среде, 22 января, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на РИА Новости.

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Предыдущий рекорд в столице 22 января был отмечен в 1999 году (плюс 3,8 градуса).

До утра пятницы в Москве действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра.

В Роспотребнадзоре сообщили, что из-за аномально теплой зимы в России проснулись клещи. В ведомстве отметили, что это единичные случаи, так как для активной деятельности этих кровососущих необходима чуть более высокая температура.

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ФОТО: pixabay.com
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