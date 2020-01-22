В среду в Москве установлен новый температурный рекорд. Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, во вторник в 22 часа столбик термометра поднялся до плюс 4,1 градуса. Это рекорд за всю историю метеонаблюдений.

Специалист отметила, что метеорологические сутки начинаются с 22-х часов, поэтому этот показатель относится уже к среде, 22 января, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на РИА Новости.