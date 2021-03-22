Иммунолог: на формирование антител к COVID-19 может влиять прием некоторых препаратов

Также медики установили, что негативно сказывается на формирования специфического иммунитета чрезмерное употребление крепких алкогольных напитков.

По его словам, лишь у 15% людей не формируются антитела после вакцинации из-за особенностей работы иммунной системы или формируется, но быстро – в течение первых трёх месяцев с момента первого введения вакцины – падает уровень антител, пишет «Радио 1».

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что формирование коллективного иммунитета к августу возможно только, если заметно ускориться с темпами вакцинации.

