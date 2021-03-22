Иммунолог: на формирование антител к COVID-19 может влиять прием некоторых препаратов
Иммунный ответ организма может снижаться при лечении аутоиммунных и онкологических заболеваний кортикостероидами, иммунодепрессантами. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, «иногда на формирование специфического иммунитета влияет то, что человек страдает тяжёлыми хроническими заболеваниями; с возрастом падает способность вырабатывать специфический иммунитет».
Также медики установили, что негативно сказывается на формирования специфического иммунитета чрезмерное употребление крепких алкогольных напитков.
По его словам, лишь у 15% людей не формируются антитела после вакцинации из-за особенностей работы иммунной системы или формируется, но быстро – в течение первых трёх месяцев с момента первого введения вакцины – падает уровень антител, пишет «Радио 1».
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что формирование коллективного иммунитета к августу возможно только, если заметно ускориться с темпами вакцинации.
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